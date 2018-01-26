蔡英文一番闡述 林濁水：還有什麼不是「台灣價值」？

2018-01-26 22:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



前立委林濁水。聯合報資料照 分享 facebook

蔡英文總統今天下午視察「台北市健康公宅」，強調「年輕人的居住權利與環境，也是台灣價值」。但前立委林濁水在臉書表示，「看來，再沒有比台灣價值更包容性的了」，他還反問：還有什麼以及有誰不被包容在台灣價值之內？

蔡英文日前接受媒體專訪，針對民進黨在年底選舉是否再與台北市長柯文哲合作，提到柯文哲必須再確認「台灣價值」，柯則回稱也想知道蔡總統的「台灣價值」。蔡英文今天視察時，柯文哲親自迎接，兩人互動也成焦點。

蔡英文下午致詞時，主動承認這幾天很多人在討論「台灣價值」，她要藉這個場合表示，台灣價值除了台灣主體意識以外，年輕人的居住權利與環境，也是台灣價值。

她還表示，今天不談選舉，但為了台灣的年輕人，中央跟地方本來就不應該分黨派、不應該分顏色，「我們共同用行動來幫助年輕人及弱勢者，解決居住的問題，這是今天來這裡最重要的目的。」

但對於總統說照顧年輕人的居住權益和環境也是台灣價值，林濁水的反應是：「看來，再沒有比台灣價值更包容性的了。」

「相信老人有好的照護，總統也不會反對是台灣價值；還有媽媽上班，嬰兒有好的託嬰機構也是；當然，上學不會被霸凌，出門沒有霾害也不能除外…應有盡有，太包容了。」林濁水說。

「但是這問題來了，」林濁水反問：「那還有什麼以及有誰不被包容在台灣價值之內？」