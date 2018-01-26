總預算案拚30日三讀 擬至少刪240億元

2018-01-26 13:52 中央社 台北26日電



立法院長蘇嘉全。聯合報系資料照 分享 facebook 立法院長蘇嘉全今天召集朝野協商民國107年度中央政府總預算案，會中擬定朝野協商共識包括刪減額度不低於106年度的新台幣240億元，全案預計29日、30日三讀。

107年度總預算案在106年8月31日送請到立法院審議，但同年9月8日內閣改組，行政院長賴清德基於對立法院尊重及回應民意要求，撤回總預算案。

重新檢討編成的107年度中央政府總預算案，歲入改列1兆8974億元，較上年度預算數增加563億元，約增3.1%；歲出改列為1兆9918億元，較上年度預算數增加178億元，約增0.9%。

蘇嘉全召集朝野協商總預算案進入第6天，上午處理通案刪除科目、比率及575項保留案。

蘇嘉全會中擬定出多項朝野協商共識，包括107年度預算減列額度不得低於106年度的240億元，107年度通案刪除項目增列水電、政策宣導費項目，其餘增加及各項減列比例授權行政院主計總處調整，中國大陸地區旅費刪除比例不得低於20%。

此外，各黨團新增提案最多9案，其他文字調整部分晚間6時前送立法院財政委員會，對案部分27日晚間6時前送財委會，預計29日上午10時宣讀有共識部分後，接續處理保留案，經發言後表決。

不過，這項共識中國國民黨立法院黨團還要再討論，尚未簽署。

蘇嘉全會後受訪表示，協商應該算順利，朝野黨團簽出協商結論，一切照協商結論辦理，案件就會縮減，應會在29日、30日順利三讀。

被問到朝野黨團昨天協商過程，發生立法院社會福利及衛生環境委員會召集委員林靜儀為抗議委員會已處理過的案件又出現在朝野協商，憤而離席；蘇嘉全表示，林靜儀不是抗議離席，立法院生態就是這樣，朝野不可能和諧到都不爭辯，但至少達到意見交換、溝通目的，有溝通、有協調就會有結論。