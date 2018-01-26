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美官網撤我國旗 總統府：美國是台灣在國際最重要盟友

2018-01-26 13:14聯合報 記者林河名╱即時報導

美國貿易代表署（USTR）官網、國務院領事事務局網站介紹台灣的頁面，原本的中華民...
美國貿易代表署（USTR）官網、國務院領事事務局網站介紹台灣的頁面，原本的中華民國國旗圖案消失不見。 圖／截取自網站
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美國國務院領事事務局、貿易代表署（USTR）官網近日移除中華民國國旗圖案。總統府發言人林鶴明今天表示，「美國是台灣在國際上最重要的盟友」，有關狀況，外交單位已經陳明我國立場，積極交涉中。

美國國務院發言人諾爾特25日重申信守「一中政策」，並表示台灣是美國重要夥伴。

諾爾特（Heather Nauert）25日在華府外籍記者中心舉行記者會，記者詢問，國務院、貿易代表署網站移除我國旗的原因，以及若是美方技術問題所造成，是否會將國旗放回網頁。諾爾特回應，美方對台政策不變；美國仍信守基於美中三公報與台灣關係法的「一中政策」。

諾爾特說，美方認為台灣是個重要夥伴、民主成功故事，為世界的正向力量；台灣與美國具相同價值觀，令人尊敬，也值得美方持續強力支持。

不過，諾爾特並未回答為何國務院、貿易代表署官網移除中華民國國旗圖案。

國務院官網去年9月改版，台灣頁面上原本的中華民國國旗圖案消失，之後領事局、貿易代表署官網也發生相同情況。

林鶴明今天表示，美國是台灣在國際上最重要的盟友，而東亞地區的和平穩定，包括持續而良好的台美關係，對於我國及區域當中所有國家都至關重要。

林鶴明說，「我們感謝美國長期以來對台灣在各領域上的堅定支持，而作為國際社會的一員，我們也會持續與美方發展更為堅實的合作關係，共同為區域的和平穩定與福祉貢獻力量」。

國務院國旗林鶴明

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