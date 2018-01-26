總預算審議立院卡關 國民黨1月薪資與財務再陷困境

2018-01-26 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



因黨產遭凍結，國民黨財務捉襟見肘，黨主席吳敦義至今已借貸1.4億元周轉。黨原希望今年1月1.6億元政黨補助款進帳後，可舒緩財務，但因中央政府總預算目前還卡在立法院審議，連帶讓黨務資金周轉又亮紅燈，一月黨工薪資仍無著落。

黨行管會主委邱大展表示，前天內政部已通知可以去辦手續請款，會盡快完成相關程序，但實際撥款是否受立院審議預算進度影響，能否趕上月底1月薪水撥款，都還不清楚。邱說，若真的趕不及發薪，只能再靠借貸周轉。

不過黨務人士強調，黨團在立院理性監督預算，仍應肯定。

國民黨經大幅度人事精簡與財務管控後，2月起每月支出可望由過去的1.4億元大幅縮減至2千萬元。但無奈黨可動用資金不足，從吳敦義上任以來，每個月仍要借款度日，才能按時發出黨工薪水，自去年8月吳上任以來，累計至去年底已借款1.4億元。

黨原期望，黨能在今年1月份就該進帳的政黨補助款入帳後，可讓黨財務喘口氣，但因今年度中央政府總預算目前仍在立法院卡關，款項一直無法進帳，不只黨工薪水仍無財源，就連日常運作支出都亮紅燈，部分支出甚至是黨工先湊錢代墊，相當慘淡。

有黨務主管直言，原本想為黨工爭取年終獎金，讓大家過個好年，但一問發現連薪水都還沒著落，話也不敢說出口。也有黨務人員透露，就因政黨補助款進帳狀況不如預期，現在連單位庶務費都快枯竭，單位內有黨工看不下去，還自發籌錢代墊部分款項。

黨務人士表示，原本黨中央希望1月份政黨補助款進帳後，能先還部分債務，再重新借款，讓被借款人相信黨的還款誠意，但沒想到1月財務就快開天窗，人算不如天算。

黨行管會副主委李福軒證實，確實因為政黨補助款還未進帳，再加上剛重新上路的黨公職分攤金新制也還沒有為黨帶入大筆資金，黨財務確實再出現狀況，目前吳敦義已積極尋求借貸周轉。

李福軒說，國民黨財務遭凍結後，借款度日幾成常態，黨一直希望能一次借多一點錢周轉，但真的不是這麼容易。

據了解，為讓黨財務脫困，黨團已與相關單位溝通，在今年度中央致府總預算可望下周三讀通過下，相關單位才會前天通知可準備申請。但黨務人士直言，一月份薪水最晚下周三要發出，眼看總預算三讀期程勢必超過下周二，借款解決幾乎已可預期。