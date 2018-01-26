柯段互嗆後誰求見面?許淑華：段宜康從沒要見柯P

2018-01-26 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市議員許淑華。圖／報系資料照 分享 facebook 台北市長柯文哲與民進黨新系立委段宜康日前因蔡英文總統的「台灣價值」發生爭執，兩人又因雙方誰主動要求會面的問題互嗆。柯文哲更稱段宜康「罵你後還找人安排見面」；段則回應「從沒找人傳話要和柯見面」。

台北市議員許淑華上午表示，原來柯市長所指的「中間人」是她，她現在才知。許淑華說，她感到很無奈與不解，不想再贅訴過程，是誰主動提出，他自已心知肚明，再多說也是無意義。

許淑華上午在臉書表示，只想要告訴大家並澄清，段委員從來就沒有主動提要見柯市長，並非柯市長所言。再次重申「從來沒有」，請不要再製造任何無謂且無意義的話題，還是請柯市長回歸市政吧。

許淑華上午接受周玉蔻電話專訪也解釋，這件事沒這麼複雜，段宜康從未要求她，也未向她提要和柯見面。

許說，因為立委姚文智宣布參選台北市長時，造勢會上段是引言人，過了一段後時間，市府發言人劉奕霆用line打電話電話來，說能否和段委員見個面聊天。

許說，因當時議會正在審預算，她是總召，表示會在審完後找時間安排，但因審預算拖了一周，她再問劉還需要見面嗎，劉說柯正準備出國行程，他會再請示柯確認，但後來不了了之。

許淑華說，1月14日柯文哲去松山慈祐宮拜訪，她有陪同，劉說蔡英文總統有釋出善意，她就說有需要安排再處理，就是很單純劉打電話給她，她的認知是政治講人和，她就順勢做協調幫忙約。

劉奕霆上午則表示，做為市長幕僚，他是傳遞資訊的角色，市長從來沒有說要跟段聯絡的指示，他的角色只是負責傳達資訊， 對於議員的表達或理解，表示尊重，但沒有辦法評論。