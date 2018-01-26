北市府發言人劉奕霆：柯P未指示與段會面

2018-01-26 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



總統蔡英文「台灣價值」說導致台北市長柯文哲與民進黨立委段宜康的「互咬風波」，2人昨又因誰主動要求會面而再次槓上。北市府發言人劉奕霆今早表示，做為市長幕僚，他都是傳遞資訊的角色，市長沒有指示他與段委員聯絡。劉奕霆說，他的角色就是傳遞資訊，對於外界還是議員的表達都尊重，但不作評論。