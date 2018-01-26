柯文哲陪蔡英文看公宅意味相挺？柯P：小英釋善意

2018-01-26 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



柯文哲上午出席兒童搭北捷優惠記者會。記者莊琇閔／攝影 分享 facebook 蔡英文總統將於今天下午視察北市健康公宅，台北市長柯文哲將陪同，柯文哲上午被問及是否與蔡「談台灣價值」？柯則笑說，「我和小英總統還不錯，人與人之間互信最重要，我媽媽常跟我說吃飯牙齒都會咬到舌頭」。

媒體問柯，蔡英文在兩人關係紛擾之際一起看公宅，是否意味未來選舉相挺？柯文哲回應，也不用想那麼多，「小英也是釋出善意，搭一個合作的平台」。柯文哲說，她也不是只看台北市的公宅，還要去看新北和桃園。她在競選時說要蓋20萬戶的公宅，可是像台北市原本5萬戶目標到現在才蓋2萬戶。