美官網撤我國旗 國務院發言人重申信守「一中政策」

2018-01-26 06:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國國務院發言人諾爾特25日在華府外籍記者中心舉行記者會，針對美官網陸續移除中華民國國旗圖案一事，諾爾特表示美對台政策不變。華盛頓記者張加／攝影 分享 facebook 針對美國國務院領事事務局、貿易代表署（USTR）官網移除中華民國國旗圖案一事，國務院發言人諾爾特25日重申信守「一中政策」，並表示台灣是美國重要夥伴。

諾爾特（Heather Nauert）25日在華府外籍記者中心舉行記者會，記者詢問，國務院、貿易代表署網站移除我國旗的原因，以及若是美方技術問題所造成，是否會將國旗放回網頁。

諾爾特回應，美方對台政策不變；美國仍信守基於美中三公報與台灣關係法的「一中政策」。

諾爾特接著說，美方認為台灣是個重要夥伴、民主成功故事，為世界的正向力量；台灣與美國具相同價值觀，令人尊敬，也值得美方持續強力支持。

諾爾特的說法與日前國務院東亞局發言人葛瑞絲・崔（Grace Choi）的回應內容相似，但諾爾特除了重申政策不變，還談及美台關係。

不過，諾爾特並未回答為何國務院、貿易代表署官網移除中華民國國旗圖案。

國務院官網去年9月改版，台灣頁面上原本的中華民國國旗圖案消失，之後領事局、貿易代表署官網也發生相同情況。

我駐美代表處24日以未具名的資深官員名義發布新聞參考資料表示，已充分掌握訊息，透過多元管道向美方表達嚴正立場，並要求儘速改善。