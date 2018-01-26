獨／國民黨介入？婦聯會員代表大會正、反方開戰

2018-01-26 00:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



婦聯會將在1月31日召開會員代表大會，正式議決是否與內政部簽署行政契約，婦聯會主委雷倩一心期待能讓74位會員代表「自主決定」要不要簽行政契約，但反對方已透過國民黨組織系統、藍營婦女團體及法律行動等，多管齊下全力阻擋會議通過簽行政契約，婦聯會31日的會員代表大會不但山雨欲來，最後結果更難預料。

贊成簽行政契約一方昨天點名，除了辜家外，國民黨已經全力動員，要求婦聯會會員代表不要出席代表大會，要去也要投反對票，如果不行，就把委託書交出來，全力阻擋會員代表會通過簽行政契約，會員代表私下也證實，確有接到國民黨人士電話勸說不要投贊成票。

贊成方痛批，國民黨把婦聯會搞垮，對國民黨有什麼好處？如此豈不向天下昭告，婦聯會不折不扣就是國民黨的附隨組織。

對此質疑，國民黨文傳會主委李明賢昨天則是嚴正駁斥「絕無此事」，國民黨絕無介入婦聯會的內部運作，婦聯會召開會員代表大會討論簽署行政契約一事與國民黨毫無關聯，不應牽扯到國民黨，他並強調，國民黨和婦聯會絕無隸屬關係，近年來也無進一步互動，加上國民黨現在自顧不暇，哪有能力去管到婦聯會，一切都是空穴來風。

面對反對方的全力集結，贊成方強調，目前只能照程序走，將如期在31日上午10點於婦聯會召開會員代表大會，希望會員代表本於婦聯會最大權益考量，自主做出決定，至於結果如何，能否達到法定開會人數、投票表決結果如何，已不是他們能掌控，如果國民黨機器介入，只能做出最悲觀的準備。

與婦聯會行政契約連動的婦聯社會福利基金會、婦聯聽障文教基金會、華興育幼院及台北婦女會的華夏基金會等四大基金會，辜家也已出手，擔任四大基金會董事長的前婦聯會主委辜嚴倬雲日前正式授權委託律師葉慶元，出任四大基金會的律師代表。

四大基金會原本已經發出董事會開會通知，要在婦聯會會員代表大會前，先行議決是否同意簽署行政契約，但因開會通知沒列議程、給附件等暇疵被提醒，加上恐有「背信」的法律質疑，董事會紛紛停開或延後。葉慶元昨天表示，辜嚴倬雲反對簽不清不楚行政契約態度堅定，行政契約要基金會修章程，未來三分之一董事改官派，在法律上完全沒有這種權利，不但不能簽，簽了也無效。