親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長照新制亂象多
空汙減量有感？
藍綠各黨拚選戰
蔡總統縱談施政
政治
軍事
綜合
築夢新臺灣

觀察站／嚴防小動作 干擾台美關係

2018-01-25 23:54聯合報 華盛頓記者張加

美國政府機構官網台灣頁面，原本的中華民國國旗圖案陸續「被消失」。 圖／聯合報系資...
美國政府機構官網台灣頁面，原本的中華民國國旗圖案陸續「被消失」。 圖／聯合報系資料照片
分享

美國政府機構官網台灣頁面，原本的中華民國國旗圖案陸續「被消失」，可能是中國大陸對台施壓的其中一環。雖然比起共機繞台、北京片面啟用M503北上航路等，美國官網移除我國旗圖案影響層面相對小，但不可不慎大陸可能利用這樣的「小動作」干擾台美關係。

去年九月國務院官網移除我國旗圖案，如今領事局、貿易代表署也發生相同情事，正當外界質疑台美關係倒退之際，美國等友邦在世界衛生組織執委會為台發聲，支持台灣參與世界衛生大會。

美方對台態度傳遞混合訊息，令人疑惑，影響台灣民眾對台美關係的觀感，這或許是中方的目的之一。

美國總統川普簽署二○一八年國防授權法，納入評估台美軍艦互訪，以及眾議院近期通過台灣旅行法，鼓勵台美高層互訪，都讓中方極為不滿。中方除了向美方抱怨，也採取行動，從共機繞台、M503爭議，到對萬豪酒店等跨國企業施壓，甚至美政府官網移除我國旗圖案，都可能是中方對台美關係進展的抗議。

小布希政府時代的白宮國安會亞太事務資深主任葛林指出，若中方看到川普政府對台態度出現分歧，他們會試圖利用這些分歧，以孤立與懲罰台灣；川普政府、國會與台北要非常小心，以確保台美之間任何升級在政治上具可持續性。

葛林認為，台美關係升級要謹慎討論，並逐步進行，但台灣總統蔡英文穩健，而北京正加強施壓，美國應該傳遞一些訊息，以展現對台更支持。若川普政府內部及國會對台美關係升級達共識，則可能壓制大陸的反彈，但目前看來白宮、行政部門、國會對多項議題意見分歧，如何讓美國各方對台態度一致，考驗蔡政府經營對美關係的能力。

更重要的是，台美關係升級不得躁進，同時也要穩住兩岸關係，否則台灣失去的恐怕不只是官網上的一面國旗。

國旗川普北京

相關新聞

婦聯會簽不簽行政契約 國民黨否認介入運作

2018-01-25 23:54

美2官網撤我國旗 未具名代表處官員表達嚴正立場

2018-01-25 23:54

賴揆拍板！延攬外國人才專法2月8日上路

2018-01-25 17:32

獨／國民黨介入？婦聯會員代表大會正、反方開戰

2018-01-26 00:23

協商總預算 蘇嘉全盼降至200案2天處理完

2018-01-25 22:28

影╱謝長廷：火力發電汙染已可解決 別說用肺過濾空氣

2018-01-25 19:17

影／黃國書揮毫春聯 祝福民眾「富旺安康」

2018-01-25 18:49

公務員退休金調降怎麼算？銓敘部2月要辦說明會

2018-01-25 17:40

擴大遴才 衛福部常務次長將採雙軌任用

2018-01-25 16:56

驚！台灣是世界車禍傷亡密度最高國家？監委要查

2018-01-25 16:54

影／戴手套烤地瓜 柯P體驗單親媽辛勞

2018-01-25 16:20

收賄法官太快獲假釋出獄 黃國昌提百案砍矯正署預算

2018-01-25 14:53

座車沒了 考試委員要求給津貼

2018-01-25 14:37

冷眼集／我國旗被消失 駐外單位打混仗 政府立場沒人知

2018-01-25 14:37

我國旗被移除 駐美代表處派「無名氏」回應

2018-01-25 14:37

前外長歐鴻鍊：斷交危機 主動權在北京

2018-01-25 14:36

行政院通過衛福部組織法 常務次長遴選多元化

2018-01-25 13:26

外國人才專法將上路 外國電競選手可以當補習班老師

2018-01-25 13:17

立院助理1月起加薪3% 助理：可能看得到吃不到

2018-01-25 13:11

立院朝野協商結論 元月起公費助理加薪3%

2018-01-25 12:53

賴揆裁示：外國人才專法月薪應達16萬以上 2月8日上路

2018-01-25 12:28

【即時短評】躲在新聞稿後的「一位資深官員」

2018-01-25 10:06

駐美代表處派「一位資深官員」回應國旗消失事件

2018-01-25 09:56

賴清德像馬英九？羅智強：沾光神功練得不錯

2018-01-25 09:13

護照錯印機場事件中被遺忘的著作權侵害問題

2018-01-25 09:06

政治人物軋社群…臉書曬吃相 合你胃口嗎？

2018-01-25 09:00

綠營當年靠1推2擠3潑漆上位 現在靠「拒馬」固權？

2018-01-25 08:00

美政府官網撤國旗 我駐美代表處：多管道表立場

2018-01-25 06:21

案外案！中華民國服務總社曾以4億標得台北市大孝大樓

2018-01-25 00:47

觀察站／美官方演雙簧 撤旗是警訊

2018-01-25 00:29

世衛執委會 美發言挺我參加WHA

2018-01-25 00:14

黨產會：125處國民黨部與民眾服務社同址

2018-01-25 00:14

國務院有前例…美2官網 又撤我國旗

2018-01-25 00:12

立委遞補縣議員 高潞‧以用：明不會就職

2018-01-24 22:35
看更多

熱門文章

2顆星中將親自接見 館長「半鞠躬」合照感動網友

2018-01-25 17:51

雖判無罪 沈威志等人卻如「無間道」不准退伍

2018-01-25 13:11

徵船名花5萬只多個新字 朱學恒：找幼稚園小朋友就好了

2018-01-25 08:34

斥鉅資助雲峰飛彈攻北京？中科院這樣回應

2018-01-25 10:01

余天暴怒點名不尊重 吳沛憶：符合條件誰都能選

2018-01-25 08:53

250枚刺針飛彈交台灣 專家：此飛彈曾打下270架戰機

2018-01-25 15:59

包正豪：蔡政府在告訴我們 民進黨沒能力解決兩岸關係？

2018-01-25 06:59

政府解決低薪？孫大千：賴清德把勞工當賣火柴的小女孩

2018-01-25 10:22

公務員退休金調降怎麼算？銓敘部2月要辦說明會

2018-01-25 17:40

賴清德像馬英九？羅智強：沾光神功練得不錯

2018-01-25 09:13

共軍情蒐力3級跳？ 「神之眼」把整個南海搬到眼前

2018-01-25 10:00

余天發飆後閃人 洪耀福：他是膀胱不強的好爸爸

2018-01-25 17:48

台灣價值為何？孫大千：不是綁架歷史恩怨能呈現

2018-01-25 10:29

趙少康傳選台北市長 柯P：不要叫我評論別人

2018-01-25 11:17

【即時短評】躲在新聞稿後的「一位資深官員」

2018-01-25 10:06

想當海龍蛙兵？先學習無條件服從與忍耐

2018-01-25 19:12

趙少康遭點名選北市長 王鴻薇怒：改天是不是要點名馬英九？

2018-01-25 19:23

【即時短評】躲在新聞稿後的「一位資深官員」

2018-01-25 10:06

驚！台灣是世界車禍傷亡密度最高國家？監委要查

2018-01-25 16:54

海研船花5萬徵名來陰的？評審委員最不推薦名字卻中選

2018-01-25 22:46

昨為女兒選議員怒飆黨中央 余天道歉「深切反省」

2018-01-25 19:00

中科院將動用科研基金 啟動陸軍戰術飛彈研發

2018-01-25 23:11

駐美代表處派「一位資深官員」回應國旗消失事件

2018-01-25 09:56

說說賴清德的台南價值 網友：滯水有功？敢說台獨？

2018-01-25 09:47

影╱謝長廷：火力發電汙染已可解決 別說用肺過濾空氣

2018-01-25 19:17

綠營現「賴清德現象」 謝龍介：扯上賴會扣分

2018-01-25 13:24

趙少康選台北市長？丁守中：歡迎一起參加黨內初選

2018-01-25 19:24

蔣萬安不選首都市長 洪耀福：吳敦義布局的挫敗

2018-01-25 17:34

綠營當年靠1推2擠3潑漆上位 現在靠「拒馬」固權？

2018-01-25 08:00

余天護女發道歉聲明 吳秉叡：這是應該的

2018-01-25 21:52

政治人物軋社群…臉書曬吃相 合你胃口嗎？

2018-01-25 09:00

IDF降落清泉崗基地左主輪煞爆 人機均安

2018-01-25 12:39

獨／國民黨介入？婦聯會員代表大會正、反方開戰

2018-01-26 00:23

民進黨內口水廝殺 黃偉哲：陳定南有知會很感慨

2018-01-25 16:08

收賄法官太快獲假釋出獄 黃國昌提百案砍矯正署預算

2018-01-25 14:53

賴揆裁示：外國人才專法月薪應達16萬以上 2月8日上路

2018-01-25 12:28

柯P暗諷「狗咬人」 郝辦酸：原來這三年我們是被狗咬

2018-01-25 16:22

「縣長牌」大熱門 潘孟安發表初選「三不」

2018-01-25 16:18

美政府官網撤國旗 我駐美代表處：多管道表立場

2018-01-25 06:21

立院助理1月起加薪3% 助理：可能看得到吃不到

2018-01-25 13:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top