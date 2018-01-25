觀察站／嚴防小動作 干擾台美關係

2018-01-25 23:54 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加



美國政府機構官網台灣頁面，原本的中華民國國旗圖案陸續「被消失」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

美國政府機構官網台灣頁面，原本的中華民國國旗圖案陸續「被消失」，可能是中國大陸對台施壓的其中一環。雖然比起共機繞台、北京片面啟用M503北上航路等，美國官網移除我國旗圖案影響層面相對小，但不可不慎大陸可能利用這樣的「小動作」干擾台美關係。

去年九月國務院官網移除我國旗圖案，如今領事局、貿易代表署也發生相同情事，正當外界質疑台美關係倒退之際，美國等友邦在世界衛生組織執委會為台發聲，支持台灣參與世界衛生大會。

美方對台態度傳遞混合訊息，令人疑惑，影響台灣民眾對台美關係的觀感，這或許是中方的目的之一。

美國總統川普簽署二○一八年國防授權法，納入評估台美軍艦互訪，以及眾議院近期通過台灣旅行法，鼓勵台美高層互訪，都讓中方極為不滿。中方除了向美方抱怨，也採取行動，從共機繞台、M503爭議，到對萬豪酒店等跨國企業施壓，甚至美政府官網移除我國旗圖案，都可能是中方對台美關係進展的抗議。

小布希政府時代的白宮國安會亞太事務資深主任葛林指出，若中方看到川普政府對台態度出現分歧，他們會試圖利用這些分歧，以孤立與懲罰台灣；川普政府、國會與台北要非常小心，以確保台美之間任何升級在政治上具可持續性。

葛林認為，台美關係升級要謹慎討論，並逐步進行，但台灣總統蔡英文穩健，而北京正加強施壓，美國應該傳遞一些訊息，以展現對台更支持。若川普政府內部及國會對台美關係升級達共識，則可能壓制大陸的反彈，但目前看來白宮、行政部門、國會對多項議題意見分歧，如何讓美國各方對台態度一致，考驗蔡政府經營對美關係的能力。

更重要的是，台美關係升級不得躁進，同時也要穩住兩岸關係，否則台灣失去的恐怕不只是官網上的一面國旗。