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婦聯會簽不簽行政契約 國民黨否認介入運作

2018-01-25 23:54聯合報 記者王寓中／台北報導

婦聯會將在三十一日召開會員代表大會，正式議決是否與內政部簽署行政契約，目前婦聯會...
婦聯會將在三十一日召開會員代表大會，正式議決是否與內政部簽署行政契約，目前婦聯會內部兩派力量拉扯，雙方動作不斷，結果難料。 圖／聯合報系資料照片
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婦聯會將在一月三十一日召開會員代表大會，正式議決是否與內政部簽署行政契約，婦聯會主委雷倩喊話希望七十四位會員代表「自主決定」。但外傳反對簽約一方已透過國民黨組織系統、藍營婦女團體及法律行動等，多管齊下全力阻擋會議通過簽行政契約；惟國民黨昨天嚴正否認介入運作。婦聯會會員代表大會山雨欲來，且結果難料。

與婦聯會行政契約連動的四大基金會，包括婦聯社會福利基金會、婦聯聽障文教基金會、華興育幼院及台北婦女會的華夏基金會，基金會董事長、婦聯會前主委辜嚴倬雲日前正式授權委託葉慶元出任律師代表。葉慶元昨天表示，辜嚴倬雲反對簽不清不楚行政契約態度堅定，行政契約要基金會修章程，未來三分之一董事改官派，在法律上完全沒有這種權利，「不但不能簽，簽了也無效」。

會員代表大會即將召開，贊成與反對簽行政契約的兩方，角力不斷。據了解，目前反對方全力集結，贊成方則決定照程序走，如期在一月三十一日上午十點於婦聯會召開會員代表大會。至於當天結果如何，能否達到法定開會人數、投票表決結果如何，由於情勢詭譎，各方都認為難以預測。

外傳除了反對簽行政契約的辜家外，國民黨也已全力動員，要求婦聯會會員代表不要出席代表大會，要去也要投反對票，如果不行，就把委託書交出來，全力阻擋會員代表大會通過簽行政契約；並有會員代表私下表示接到國民黨人士電話，勸說不要投贊成票。

國民黨文傳會主委李明賢昨嚴正駁斥，澄清「絕無此事」，強調國民黨絕無介入婦聯會的內部運作，婦聯會召開會員代表大會討論簽署行政契約一事與國民黨毫無關聯，不應牽扯到國民黨。

他並強調，國民黨和婦聯會絕無隸屬關係，近年來也無進一步互動，況且國民黨現在自顧不暇，哪有能力去管到婦聯會，一切都是空穴來風。

四大基金會原本已經發出董事會開會通知，要在婦聯會會員代表大會前，先行議決是否同意簽署行政契約，但因開會通知沒列議程等瑕疵被提醒，加上恐有「背信」的法律質疑，董事會紛紛停開或延後。

婦聯會國民黨辜嚴倬雲

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