協商總預算 蘇嘉全盼降至200案2天處理完

2018-01-25 22:28 中央社 台北25日電



立法院長蘇嘉全連續4天召集朝野協商107年度中央政府總預算案。蘇嘉全說，目前保留約600案，明天協商後盼能降到剩200案，預計要花2天時間處理，「總預算會如期通過」。

蘇嘉全一連4天召集朝野協商，每天處理2個委員會預算，到今天晚上近9時，才完成第一輪協商。

蘇嘉全在協商最後表示，明天上午會把所有保留的提案，以及刪減、凍結的預算數做整理，包括主決議部分都會做統計。

上午在處理法務部矯正署相關預算協商時，時代力量立委黃國昌說，台中高分院前法官胡景彬「憑什麼到外役監過那麼爽，服刑那麼短就能假釋出獄？」，提出130個預算刪減及凍結案，封殺矯正署預算。

蘇嘉全也說，時代力量約共保留150案左右，「法務部要趕快去跟時代力量說明一下」。

蘇嘉全會後受訪表示，8個委員會預算協商到今天告一個段落，保留大概600案左右，基本上有些案子可以通案處理，明天會再問各黨團意見，通案希望刪除多少，這就能減少非常多案件。

蘇嘉全說，希望能降到剩200案左右，每個人都有對預算堅持的看法，各黨團都尊重，最後盼降到200案，讓各黨表達立場。

他也說，31日一定要完成預算審議，各黨團不會讓預算拖過31日，「這是要對全民負責的」，他認為在臨時會結束前，「總預算會如期通過」。