行政院通過衛福部組織法 常務次長遴選多元化

2018-01-25 13:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ╱即時報導



行政院會今（25）日通過「衛生福利部組織法」部分條文修正草案，將送請立法院審議。修法後衛福部次長遴才管道增加，現行常務次長是由公務人員升任，調整為公務人員與醫事人員都可以晉用，擴大次長遴才。

衛福部人事處長張美玲表示，醫事人員組織條例施行後，醫事人員已依照條例晉用。修法後，常務次長可從包括衛福部醫療業務司司長，所屬醫療業務機關首長，衛生機關首長，這些醫事專才都可以成為遴才對向。