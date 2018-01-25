外國人才專法將上路 外國電競選手可以當補習班老師

2018-01-25 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



「外國專業人才延攬及僱用法」去年於立法院三讀通過，今年正式上路。國發會副主委高仙桂指出，外國人才專法主要是鬆綁外國專業人才來台灣工作、簽證、居留、租稅與退休等規定。她並表示，外國人才未來來補習班教書，不侷限於擔任外國語言教師，還可以教學數位遊戲、電腦動畫動漫、VR/AR體感科技等，甚至電競選手也能在補習班教學。 外國人才未來來補習班教書，不侷限於擔任外國語言教師，還可以教學數位遊戲、電腦動畫動漫、VR/AR體感科技等，甚至電競選手也能在補習班教學。圖為電競選手示意圖，與新聞無關。新華社 分享 facebook

國發會指出，為配合外國人才專法實施，須配合訂定或修正子法共計11項，涉及8個主責部會，皆已於行政院公報資訊網進行預告，預告期滿會逐案對外發布，行政院長賴清德今於行政院會中裁示外國人才專法於2月8日正式施行。

高仙桂於行政院會會後記者會中指出，過去我國僅開放外國教師來台教學外國語言，但經濟部已進行評估，未來將開放具專門知識或技術的外國教師於補習班授課，甚至受雇於數位遊戲、電腦動畫動漫、體感科技等產業的外國人，也可以在補習班進行實際技術教學工作。

除此之外，為吸引外國高階人才來台，我國也將開放核發外國專業人才來台「尋職簽證」，人才可以先入境再找工作，不過為避免影響國內勞動市場，申請條件限制在有工作經驗近6個月平均月薪不低於4萬7971元的外國人才，並規定無工作經驗者須畢業於全球前500大學校。今年總量限制在2000人，未來將滾動式檢討。

政府也將開放特定專業人才的「就業金卡」，提供人才來台自由尋職及轉換工作，以及租稅優惠（來台首3年，薪資所得超過新台幣300萬元部分，折半課稅）但要得到超國民待遇，高仙桂指出，這些外國人才就必須符合高標準，月薪須達16萬元以上，具備學歷、特殊技術專長等。

另外，政府也將核發外國自由藝術工作者不經雇主申請個人工作許可－凡從事電影、流行音樂、廣播電視人才，或符合文化部公告資格者，可直接申請來台工作，無須經雇主申請。

而為解決產業缺工問題，國發會也擬提出修改「移民法」，欲引進勞動技術移民。高仙桂指出目前國發會有規劃，但尚未向行政院長賴清德報告，由於外界疑慮較高，恐怕開放後會衝擊本國勞工，國發會仍在商討方案，未決定是否需要修法，但強調會以不影響本國就業與薪資水準為前提，計畫在農曆年前向賴清德報告。