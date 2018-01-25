親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡總統縱談施政
台梵邦誼現警訊
藍綠各黨拚選戰
新護照錯圖補救
勞基法新制細則
政治
軍事
綜合
築夢新臺灣

洪仲丘案雖判無罪 沈威志等人卻如「無間道」不准退伍

定好日子！傅達仁PO西裝照「86歲癌末安樂善終是喜事」

【重磅快評】管爺被開2槍 小心還得確認「台灣價值」

2018-01-25 13:09聯合報 主筆室

台大準校長管中閔人紅是非多？就在即將上前夕，綠委先後搬出管中閔曾任台哥大獨立董事及論文疑似抄襲，欲力阻管中閔接掌台大，但真相越辯越明，綠委的「指控」反落入昨是今非之譏，強以政治力介入學術，更予人輸不起之感。

管中閔以非台大、非綠營的背景脫穎而出，著實讓綠營眼鏡掉滿地，但願睹不服輸的綠營在管中閔即將上任前夕發動突襲，先稱管中閔未揭露獨董的身分，繼而又說他共同掛名的論文有抄襲之嫌，綠委還敲鑼打鼓要求教育部針對台大校長遴選過程的爭議應督促台大校長遴選委員會進行調查，未釐清疑雲前，不應草率核定校長任命案，讓管中閔的台大之路充滿險阻。

綠委突襲管中閔的第一槍是上市公司獨董身分，好像擔任獨董就是天大的瑕疵，對照一年多前林全接任行政院長的情景，林全卸任財政部長後，曾擔任世界先進積體電路董事長，後又陸續擔任和碩、鎧勝控股及華亞科技的獨董，又是台灣東洋、智擎生技、美亞產物保險的董事，林全轉身接任閣揆，薪酬號稱減了一個「０」，舉國稱讚有加，林全卸任閣揆後出任台灣東洋董事長也未見批評。

然而，管中閔兼任台哥大獨董本來是公開資訊，不需揭露，遴選委員事前也知之甚詳，而且管中閔在當選台大校長後即辭去獨董職務，綠營再拿此事說嘴，和林全處境相比，只能感慨「大小漢差太多」，行政院長的重要性難道不如台大校長？綠營人士何以「厚林薄管」？ 

至於民進黨立委發出的第二槍，指管中閔去年5月與暨大教授陳建良共同發表的論文涉不當引用張姓研究生一年前發表的碩士論文，但根據張姓研究生論文引用文獻明列管、陳二人早就共同發表的同名論文手稿，有中研院學者認為立委指控應是烏龍，而且這篇論文只供研討會討論，並無論文審查程序，藍委還現文中表格的資料來源明明就註明「財政部貿易統計資料庫，作者自行整理」，哪裡有問題？看來，綠委出招前並未詳實查證，點火就跑，充其量只能以烏賊視之。

綠營衝著管中閔而來，如果確實攸關學術倫理，證據確鑿 ，無人可以置喙，但首發拿獨董開刀，已屬不當，繼而拿查證不清的論文抄襲再攻，也屬不智；說坦白一點，管中閔究非綠營自己人，才會挨上這些莫名砲火，管中閔不該大意，或許綠營還有第三招，可能要再確認一下管的「台灣價值」，不得不防！

台大準校長管中閔。圖／聯合報系資料照片
台大準校長管中閔。圖／聯合報系資料照片
分享

管中閔台大林全

相關新聞

賴清德像馬英九？羅智強：沾光神功練得不錯

2018-01-25 09:13

【即時短評】躲在新聞稿後的「一位資深官員」

2018-01-25 10:06

收賄法官太快獲假釋出獄 黃國昌提百案砍矯正署預算

2018-01-25 14:53

國民黨發言人黃健豪要回台中選議員 老將：新人要很拚

2018-01-25 14:50

座車沒了 考試委員要求給津貼

2018-01-25 14:37

冷眼集／我國旗被消失 駐外單位打混仗 政府立場沒人知

2018-01-25 14:37

我國旗被移除 駐美代表處派「無名氏」回應

2018-01-25 14:37

行政院通過衛福部組織法 常務次長遴選多元化

2018-01-25 13:26

外國人才專法將上路 外國電競選手可以當補習班老師

2018-01-25 13:17

立院助理1月起加薪3% 助理：可能看得到吃不到

2018-01-25 13:11

立院朝野協商結論 元月起公費助理加薪3%

2018-01-25 12:53

賴揆裁示：外國人才專法月薪應達16萬以上 2月8日上路

2018-01-25 12:28

駐美代表處派「一位資深官員」回應國旗消失事件

2018-01-25 09:56

政治人物軋社群…臉書曬吃相 合你胃口嗎？

2018-01-25 09:00

綠營當年靠1推2擠3潑漆上位 現在靠「拒馬」固權？

2018-01-25 08:00

美政府官網撤國旗 我駐美代表處：多管道表立場

2018-01-25 06:21

案外案！中華民國服務總社曾以4億標得台北市大孝大樓

2018-01-25 00:47

觀察站／美官方演雙簧 撤旗是警訊

2018-01-25 00:29

世衛執委會 美發言挺我參加WHA

2018-01-25 00:14

黨產會：125處國民黨部與民眾服務社同址

2018-01-25 00:14

國務院有前例…美2官網 又撤我國旗

2018-01-25 00:12

立委遞補縣議員 高潞‧以用：明不會就職

2018-01-24 22:35

加班換補休期限 勞動部擬甲乙案擇一

2018-01-24 22:15

美對太陽能電池模組課重稅 徐國勇：會小心了解

2018-01-24 20:55

軍公教加薪3%之後 賴揆：近7成企業跟進加薪

2018-01-24 20:29

黃子哲批蔡英文把活路外交變短路 邦交國回不去了

2018-01-24 19:34

花蓮縣議會就職典禮 時力立委高潞‧以用不會出席

2018-01-24 18:32

余天為女兒選情卯上蔡英文 再開炮 「太不尊重我了」

2018-01-24 18:07

助選邀約不斷 馬英九人氣旺：不少人詢問但時間還太早

2018-01-24 17:09

昔日部屬噹柯文哲 「請把人權放在第一位」

2018-01-24 16:46

民眾服務社是附隨？ 國民黨：黨產會才是民進黨附隨組織

2018-01-24 16:28

隱匿核二燃料棒破損實況？ 時力凍結原能會首長特別費

2018-01-24 16:09

柯文哲說自己被狗咬 段宜康臉書換「人狗互咬」照諷刺

2018-01-24 16:07

受迫害律師日 尤美女籲埃及釋放人權律師

2018-01-24 16:01

陸打壓手段更多 我國旗「被消失」進行式

2018-01-24 15:56

一中各表 馬英九：不會表到兩個中國、一中一台與台獨

2018-01-24 14:47

美官網 中華民國國旗「陸續」消失

2018-01-24 14:18

檢察總長顏大和任期將屆 檢協會篩選出53人候選

2018-01-24 13:57

影／「台灣價值待確認」挨批 柯文哲暗指狗回嗆

2018-01-24 13:50
看更多

熱門文章

余天為女兒選情卯上蔡英文 再開炮 「太不尊重我了」

2018-01-24 18:07

蔡英文的台灣價值 前立委：是聞名東亞的22K？

2018-01-24 16:22

昔日部屬噹柯文哲 「請把人權放在第一位」

2018-01-24 16:46

徵船名花5萬只多個新字 朱學恒：找幼稚園小朋友就好了

2018-01-25 08:34

余天暴怒點名不尊重 吳沛憶：符合條件誰都能選

2018-01-25 08:53

從罵是民主變不要批評 蔡正元：「吳某真」賣東西敢買？

2018-01-24 22:26

包正豪：蔡政府在告訴我們 民進黨沒能力解決兩岸關係？

2018-01-25 06:59

助選邀約不斷 馬英九人氣旺：不少人詢問但時間還太早

2018-01-24 17:09

陸打壓手段更多 我國旗「被消失」進行式

2018-01-24 15:56

勞動部拍板！補休年度內沒休完 雇主還是要給加班費

2018-01-24 23:46

斥鉅資助雲峰飛彈攻北京？中科院這樣回應

2018-01-25 10:01

觀察站／美官方演雙簧 撤旗是警訊

2018-01-25 00:29

賴清德像馬英九？羅智強：沾光神功練得不錯

2018-01-25 09:13

當蔡英文面...余天質疑民進黨中央「分明在搞我」

2018-01-25 00:14

雖判無罪 沈威志等人卻如「無間道」不准退伍

2018-01-25 13:11

立委遞補縣議員 高潞‧以用：明不會就職

2018-01-24 22:35

【即時短評】躲在新聞稿後的「一位資深官員」

2018-01-25 10:06

台灣價值？黃安：文藝女青年蔡同學一以貫之的夢囈

2018-01-24 22:40

趙少康傳選台北市長 柯P：不要叫我評論別人

2018-01-25 11:17

軍公教加薪3%之後 賴揆：近7成企業跟進加薪

2018-01-24 20:29

柯文哲說自己被狗咬 段宜康臉書換「人狗互咬」照諷刺

2018-01-24 16:07

蔡英文談台灣價值 鍾沛君：難道指10「ㄎㄧㄤ事」？

2018-01-24 20:55

共軍情蒐力3級跳？ 「神之眼」把整個南海搬到眼前

2018-01-25 10:00

黃子哲批蔡英文把活路外交變短路 邦交國回不去了

2018-01-24 19:34

陸梵將建交？ 知情人士：離水到渠成還有段距離

2018-01-24 18:04

駐美代表處派「一位資深官員」回應國旗消失事件

2018-01-25 09:56

【重磅快評】管爺被開2槍 小心還得確認「台灣價值」

2018-01-25 13:09

有人安排和段宜康見面 柯P酸：實在受不了

2018-01-25 11:08

海龍蛙兵硬漢週 金門登場挑戰極限

2018-01-24 15:26

彰化縣第一選區議員提名席次 小英拍板 五席變六席

2018-01-24 16:39

【即時短評】躲在新聞稿後的「一位資深官員」

2018-01-25 10:06

政府解決低薪？孫大千：賴清德把勞工當賣火柴的小女孩

2018-01-25 10:22

陸主教任命 外交高層：漸進式衝擊台梵邦交

2018-01-25 00:22

說說賴清德的台南價值 網友：滯水有功？敢說台獨？

2018-01-25 09:47

綠營當年靠1推2擠3潑漆上位 現在靠「拒馬」固權？

2018-01-25 08:00

案外案！中華民國服務總社曾以4億標得台北市大孝大樓

2018-01-25 00:47

徐國勇：目前台梵邦誼 仍然非常穩固

2018-01-24 20:41

政治人物軋社群…臉書曬吃相 合你胃口嗎？

2018-01-25 09:00

台灣價值為何？孫大千：不是綁架歷史恩怨能呈現

2018-01-25 10:29

羅智強：挺丁守中選市長 但支持黨提名人

2018-01-24 17:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top