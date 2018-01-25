【重磅快評】管爺被開2槍 小心還得確認「台灣價值」

2018-01-25 13:09 聯合報 主筆室



台大準校長管中閔人紅是非多？就在即將上前夕，綠委先後搬出管中閔曾任台哥大獨立董事及論文疑似抄襲，欲力阻管中閔接掌台大，但真相越辯越明，綠委的「指控」反落入昨是今非之譏，強以政治力介入學術，更予人輸不起之感。

管中閔以非台大、非綠營的背景脫穎而出，著實讓綠營眼鏡掉滿地，但願睹不服輸的綠營在管中閔即將上任前夕發動突襲，先稱管中閔未揭露獨董的身分，繼而又說他共同掛名的論文有抄襲之嫌，綠委還敲鑼打鼓要求教育部針對台大校長遴選過程的爭議應督促台大校長遴選委員會進行調查，未釐清疑雲前，不應草率核定校長任命案，讓管中閔的台大之路充滿險阻。

綠委突襲管中閔的第一槍是上市公司獨董身分，好像擔任獨董就是天大的瑕疵，對照一年多前林全接任行政院長的情景，林全卸任財政部長後，曾擔任世界先進積體電路董事長，後又陸續擔任和碩、鎧勝控股及華亞科技的獨董，又是台灣東洋、智擎生技、美亞產物保險的董事，林全轉身接任閣揆，薪酬號稱減了一個「０」，舉國稱讚有加，林全卸任閣揆後出任台灣東洋董事長也未見批評。

然而，管中閔兼任台哥大獨董本來是公開資訊，不需揭露，遴選委員事前也知之甚詳，而且管中閔在當選台大校長後即辭去獨董職務，綠營再拿此事說嘴，和林全處境相比，只能感慨「大小漢差太多」，行政院長的重要性難道不如台大校長？綠營人士何以「厚林薄管」？

至於民進黨立委發出的第二槍，指管中閔去年5月與暨大教授陳建良共同發表的論文涉不當引用張姓研究生一年前發表的碩士論文，但根據張姓研究生論文引用文獻明列管、陳二人早就共同發表的同名論文手稿，有中研院學者認為立委指控應是烏龍，而且這篇論文只供研討會討論，並無論文審查程序，藍委還現文中表格的資料來源明明就註明「財政部貿易統計資料庫，作者自行整理」，哪裡有問題？看來，綠委出招前並未詳實查證，點火就跑，充其量只能以烏賊視之。

綠營衝著管中閔而來，如果確實攸關學術倫理，證據確鑿 ，無人可以置喙，但首發拿獨董開刀，已屬不當，繼而拿查證不清的論文抄襲再攻，也屬不智；說坦白一點，管中閔究非綠營自己人，才會挨上這些莫名砲火，管中閔不該大意，或許綠營還有第三招，可能要再確認一下管的「台灣價值」，不得不防！