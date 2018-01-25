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賴揆：經濟穩健提升 蔡總統政策正確

2018-01-25 12:01中央社 台北25日電

行政院長賴清德今天表示，近來台灣各項經濟指標，包括2017年經濟成長率2.6%、股市創下近28年來的新高等，可證明總統蔡英文為國家所擘畫的政策方向正確。

行政院發言人徐國勇上午轉述，賴清德在行政院院會中表示，台灣2017年經濟成長率2.6%，呈現穩定成長；去年全年外銷訂單額度達4928億美元（約新台幣14兆4227.7億元），創下歷史新高，年增約11%；去年全年出口值達3174億美元（約新台幣9兆2893.4億元），年增率約13%，創下近7年最大增幅，為歷年次高。

賴清德表示，此外，去年股市創下近28年來的新高、上市上櫃公司總營收達新台幣32.7兆，也創下歷史新高；去年全年失業率為3.76%，創下近17年來的新低。

賴清德說，各項數據都顯示台灣整體經濟情勢，正在穩健提升，企業接單情形越來越好，也代表未來就業情況會更加穩定。由此可證明蔡總統為國家所擘畫的政策方向正確，他也要特別感謝行政團隊的努力。

他表示，期勉行政團隊持續秉持「做實事」的精神，面對台灣當前的挑戰以及下個階段的改革事項，包括解決低薪問題、社會安全網的建構等，更加堅定腳步，務實擬定策略，踏實解決問題，逐步開創新局。

賴清德徐國勇失業

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