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從罵是民主變不要批評 蔡正元：「吳某真」賣東西敢買？

2018-01-24 22:26聯合報 記者黃國樑╱即時報導

國民黨前政策會執行長蔡正元。聯合報系資料照片／記者曾健祐攝影
國民黨前政策會執行長蔡正元。聯合報系資料照片／記者曾健祐攝影
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國民黨前政策會執行長蔡正元說，吳某真是位常做電視廣告的人，馬英九執政時，他說：天天罵政府才是民主！蔡英文執政時，他說：台灣最不需要的就是批評！

蔡正元問，這種人廣告的東西，你還敢買嗎？

廣告蔡正元蔡英文

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