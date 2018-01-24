從罵是民主變不要批評 蔡正元：「吳某真」賣東西敢買？

2018-01-24 22:26 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



國民黨前政策會執行長蔡正元。聯合報系資料照片／記者曾健祐攝影 分享 facebook

國民黨前政策會執行長蔡正元說，吳某真是位常做電視廣告的人，馬英九執政時，他說：天天罵政府才是民主！蔡英文執政時，他說：台灣最不需要的就是批評！

蔡正元問，這種人廣告的東西，你還敢買嗎？