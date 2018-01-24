美日及友邦WHO執委會挺台 外交部感謝

2018-01-24 22:36 中央社 台北24日電



世界衛生組織執委會在日內瓦召開，美國及多個友邦在會議中，發言支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。外交部今天表達感謝，並將努力爭取更多國家聲援台灣參與今年5月的WHA。

世界衛生組織（WHO）第142屆執行委員會於1月22日至27日在瑞士日內瓦舉行。外交部發言人李憲章表示，22日的議程主要討論WHO未來工作規畫及改革草案，23日討論公共衛生防範與應對議題時，中華民國友邦史瓦濟蘭、尼加拉瓜、薩爾瓦多及海地發言，強調將台灣納入全球防疫體系的重要性，以及台灣在公共衛生工作長期貢獻的成果。

李憲章說，美國也發言表示，台灣應再度以觀察員身分參加WHA，以參與相關議題的討論；日本則表示，不應遺漏特定區域造成防疫網絡空白。

李憲章說，多個友邦及美、日的發言，肯定台灣專業、務實參與WHO以及對國際醫衛工作的貢獻，更點出台灣參與WHA才能有效協助全球防疫網絡達到零缺口的目標。外交部感謝相關國家的友我發言，也將努力爭取更多國家聲援台灣參與今年5月在日內瓦舉行的WHA。

此外，台灣聯合國協進會理事長蔡明憲透過新聞稿表示，非常感謝美、日及友邦為台灣仗義執言，建議應趁國際局勢有利台灣的時候，請總統蔡英文召開國際記者會向國際社會表達台灣訴求。

蔡明憲認為，以總統的高度必然可以引起更多國家的關注，1月執委會後，民間團體也將串連發起比往年更大規模的宣達團前往日內瓦為台灣在WHA開會期間發聲。

WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。WHO執委會則負責決定WHA的議程。

從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA。但因中共打壓，去年台灣未能獲邀請參與WHA。