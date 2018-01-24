加班換補休期限 勞動部擬甲乙案擇一

2018-01-24 22:15 中央社 台北24日電



勞動部今天預告勞基法施行細則修正草案，加班換補休期限分為甲案「比照特休假」、乙案「當年度12月31日前」，將蒐集各界意見擇一定案，在3月1日前公告。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

勞基法修法日前三讀，勞動部今天預告勞基法施行細則修正草案，加班換補休期限分為甲案「比照特休假」、乙案「當年度12月31日前」，將蒐集各界意見擇一定案，在3月1日前公告。

立法院10日通過勞動基準法修正條文，有關加班週期的認定、加班換補休的期限，勞動部在今天公布勞動基準法施行細則部分條文修正草案，將會刊登在行政院公報上，徵求外界意見到2月5日止。

勞動部主秘陳明仁表示，施行細則中明定加班工時每個月為54小時，每3個月不得超過138小時，所謂每3個月，指的是以連續3個月為一週期，依曆計算，勞雇雙方並應就起迄日期妥為約定。

勞動部舉例，雇主經徵得工會同意實施每3個月彈性調整延長工作時間，約定從107年4月1日起，依曆連續計數至同年6月30日止為一週期；下一週期就需從7月1日至9月30日止。

對於加班換補休的期限，勞動部說，規劃兩種方案，甲案比照特休假所約定的年度，（如：週年制、曆年制、教學單位之學年度、事業單位的會計年度或勞雇雙方約定年度期間）；乙案一律以當年度12月31日為最終補休期限。

勞動部指出，使用補休的順序，應依照工作事實發生時間先後順序補休，若到期仍未補休完畢，雇主需在發薪日或補休期限到期後30天內給付加班費。

勞動部舉例，勞工A在1月9日加班2小時、1月10日加班3小時，依勞工意願選擇補休者，日後補休依序為1月9日的2小時加班補休及1月10日3小時的加班補休。

同理，勞動部也表示，未來勞工特休假若遞延一年，則優先扣除前一年度未休完的特休假。

除此之外，勞動部表示，勞工人數的計算方式也明訂為，以同一雇主僱用適用勞基法的勞工人數計算，包括分支機構及附屬單位的僱用人數，且雇主實施前報請主管機關備查。

至於外界也關心的輪班間隔及七休一的把關機制，勞動部說，仍在研議當中，將另行公告。