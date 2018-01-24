軍公教加薪3%之後 賴揆：近7成企業跟進加薪

2018-01-24 20:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院長賴清德（中）今天出席「台灣企業家圓桌會議」，並與「台灣上市櫃公司協會」新任理事長蔡榮騰（右）等人共同揭牌。記者林河名／攝影 分享 facebook

行政院長賴清德今天出席「台灣企業家圓桌會議」致詞表示，行政院提出軍公教加薪3%的政策後，民間企業跟進加薪的，有調查顯示有5成多、也有6成多，甚至近7成，換句話說，台灣企業非常支持政府政策，幫員工加薪。他也希望藉此促進消費，帶動經濟發展。

賴清德還提到經濟成長率，過去的政府常在「保一」，但我國去年經濟成長率近2.6%；去年12月的失業率也降至約3.6％，而進出口貿易與過去同期相較，也有顯著成長。

今天圓桌會議現場也舉行「台灣上市櫃公司協會」新舊任理事長林德瑞、蔡榮騰交接典禮。新任理事長蔡榮騰是台達電副總裁，賴清德以蔡榮騰的名字作文章表示，經營企業最重要是繁「榮」發展、飛黃「騰」達，蔡「榮騰」理事長是最好的接任人選。

賴清德致詞表示，政府以「拚經濟」為優先，希望壯大台灣。他列舉蔡英文總統接任後提出的「新經濟」政策：第一，以「前瞻基礎建設計畫」解決台灣下一世代的基礎建設需求，透過政府擴大支出，帶動民間跟進，讓經濟持續發展；第二，提出「五加二產業創新計畫」，希望台灣經濟結構轉型及向上提升，行政院也針對「五加二」的七項產業專案列管；第三，提出「新南向政策」，無獨有偶地，日本安倍首相及美國川普總統也提出「印太戰略」，與新南向政策不謀而合，去年的成果顯示，我國與新南向國家的雙邊貿易持續增加，台灣的觀光客也突破1,000萬人次。

賴清德指出，行政院積極落實蔡總統的新經濟政策，他向立法院的施政方針報告也包含：第一，軍公教加薪3%，希望企業跟進支持；第二，稅制改革方面，薪資扣除額及身心障礙扣除額自12萬8千元提升至20萬元，標準扣除額自9萬元提升至12萬元，幼兒扣除額自2萬5千元提升至12萬元，代表受薪3萬元以下者免繳稅，或雙薪家庭扶養2名（5歲以下）子女，全年家戶所得約123萬2千元的家庭也免繳稅，希望國民的可支配所增加，促進經濟發展。

賴清德還提到，在號召投資台灣方面，為排除投資障礙並解決土地、水、電、人力及人才的「五缺」問題，他已召開數次跨部會會議，盤點並逐步推動具體的政策，有信心解決所有問題；他也感謝立法院通過勞動基準法修正草案，讓勞動市場更具彈性，符合「經濟合作暨發展組織」（OECD）國家標準，朝保障勞工權益、既安全又彈性的方向邁進。

賴清德表示，過去許多部會透過函釋解決問題，但函釋經常逾越母法授權；在國發會主委陳美伶推動下，金管會、財政部、經濟部及環保署等相關部會也開始鬆綁法令。他一直認為，台灣是個小國家，要在競爭的國際市場勝出，需要更機動及彈性；他也請在場企業家，若遭遇法令函釋不合理之處，歡迎提出意見指教。