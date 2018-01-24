黃子哲批蔡英文把活路外交變短路 邦交國回不去了

2018-01-24 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



台北市士林、北投市議員擬參選人黃子哲日前爆料，外交部將自己官網首頁的國旗給下架，3個月後，外交部悄悄的把國旗給重新放上，此時卻傳出美國貿易代表署以及國務院領事事務局的官網上將中華民國國旗圖案下架。黃子哲說，這面國旗像是籌碼或棋子，在上架與下架之間，充滿政治操作與利益算計，隨意令人擺佈與犧牲，實在令人不勝唏噓。

黃子哲指出，去年10月19日，我首度揭露原在首頁的國旗，在外交部網頁改版後，竟離奇消失。當時外交部不僅不認錯，還鬼扯說「馬政府時代的外交部網站首頁就已經沒有國旗了」。直至今年1月19日，外交部偷偷摸摸的把國旗重新上架回首頁，中華民國國旗終於重見天日。

黃子哲說，可能執政黨菁英們的辦事效率比較優雅，也或許忙於製作護照誤植照片的”遮羞貼紙”，所以一個簡單的國旗圖案橫幅上架，竟得花整整3個月。不過，無論是外交部知錯能改，或是願意從善如流，甚至可能甘冒小英之大不韙，把國旗給放回去，還是值得給予肯定。

但就此同時，卻傳出美國貿易代表署（USTR）官網、國務院領事事務局網站介紹台灣的頁面，原有中華民國國旗圖案，被硬生生的給下架。台北雖表達不滿，但華府也沒多做解釋，但實情則與兩岸關係的變化有著直接關聯。

黃子哲表示，蔡英文總統不願意承認九二共識，對外採親美、日遠大陸的政策，對內又找到機會就「去中」。過去馬政府的活路外交已不復返，取而代之的是「短路外交」，完全無視於強權結構下的困境，只顧著用意識形態四處衝撞。於是短短一年多就失去兩個邦交國，這實在不是一個靈光的領導人。