新監委第一案 查衛福部流感防疫是否落實

2018-01-24 20:03 中央社 台北24日電



補提名的新任監察委員陸續報到，新監委張武修、王幼玲今天就衛生福利部對於流感疫情的通報、監控及防疫等作為是否完善，申請自動調查。

監察院下午發布新聞稿指出，每年季節性爆發的流行性感冒，對於國人健康造成威脅及負擔，如併發流感重症，甚至將造成患者死亡，醫療體系每年投入龐大流感防疫資源，也可能相對排擠其他醫療資源。

剛就任的監委張武修、王幼玲關心政府對流感疫情的掌控，將調查衛福部及所屬疾病管制署有無確實掌控去年秋冬至今的流感疫情、流感的通報及監測機制是否完善及主管機關對於流感採取的防疫措施為何？

監委表示，衛福部對於民眾的流感症狀教育及預防作為，是否已採取積極的措施？相關措施的成效評估為何？衛福部如何減少流感對社區與民眾的衝擊，及所採取的措施是否已進行系統性研究？

監委也將調查衛福部有無進行跨部會協調合作，例如與教育部、勞動部、經濟部、移民署、外交部駐外單位對密切往來國家疫情的掌握等，共同採取流感防疫措施，以降低衝擊。

另外，對於機場、港口、外籍勞工與新住民大規模聚會場所等人口密集的場所，採取的防疫措施及成效為何？並了解政府與攸關疫苗研發的生技產業的協調準備措施，台灣與鄰近國家對流感疫情的掌控及採取的防疫作為，包括疫苗的採購、研發、製造及成效等，有無建立積極聯繫通報管道？

主查監委張武修曾任衛福部台北醫院顧問醫師，長期關注公共衛生及核能安全。監委認為，此案有進一步調查究明的必要，以了解主管機關有無善盡因應處理流感相關防疫作為之責。

11名新任監委分三批報到，除監委楊芳婉、陳師孟29日報到外，其餘皆已完成報到，並自報到之日起行使監委職權。