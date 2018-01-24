護照出包怎補救？ 中央印製廠出動60人手工黏貼

2018-01-24 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



外交部今天公布加貼防偽貼紙的第二代護照。記者徐偉真/攝影 分享 facebook 外交部第二代晶片護照底圖印製出差錯，今天公布黏貼在誤植頁面的防偽貼紙，領務局護照行政組組長王北平說，央行用非常謹慎、嚴格的態度面對這件事情，「幾乎每個廠都在貼」，強調過程嚴謹，用機器輔助，外交部也有驗收，國人無須擔心加貼防偽貼紙的護照品質，「絕對可以放心」。

外交部領事事務局去年底發行第二代晶片護照，卻被民眾爆料，內頁的機場圖案，將美國華府杜勒斯機場誤認為桃園機場而誤植，外交部決定用貼防偽貼紙的方式補救；外交部今天舉行記者會，公布防偽貼紙樣式。

王北平說，昨天中央印製廠的員工幾乎全部動員貼貼紙，大約有60人，手工貼上貼紙，但民眾不需擔心品質，因為央行對此態度謹慎；領務局副局長蔡幼文說，印製廠有製作模具協助員工黏貼，將護照套上後，印製廠員工再把貼紙貼上，「所以每本黏貼位置都是一樣的，也一定是左右對齊的」。

王北平說，每位負責黏貼的印製廠員工都分到好幾箱，箱子上有流水號，印製廠有紀錄，員工貼完後會有不同單位的人檢查，黏貼者貼完後還要在箱子上簽名，外交部也有檢查，民眾可以放心。