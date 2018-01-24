親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡總統縱談施政
台梵邦誼現警訊
藍綠各黨拚選戰
新護照錯圖補救
政治
軍事
綜合
築夢新臺灣

影╱釣起103台斤超大紅甘 釣客驚呼：深海巨怪

川普、陳水扁蘭嶼搭機候補？蘭嶼人無奈的日常

護照出包怎補救？ 中央印製廠出動60人手工黏貼

2018-01-24 13:01聯合報 記者徐偉真╱即時報導

外交部今天公布加貼防偽貼紙的第二代護照。記者徐偉真/攝影
外交部今天公布加貼防偽貼紙的第二代護照。記者徐偉真/攝影
分享
外交部第二代晶片護照底圖印製出差錯，今天公布黏貼在誤植頁面的防偽貼紙，領務局護照行政組組長王北平說，央行用非常謹慎、嚴格的態度面對這件事情，「幾乎每個廠都在貼」，強調過程嚴謹，用機器輔助，外交部也有驗收，國人無須擔心加貼防偽貼紙的護照品質，「絕對可以放心」。

外交部領事事務局去年底發行第二代晶片護照，卻被民眾爆料，內頁的機場圖案，將美國華府杜勒斯機場誤認為桃園機場而誤植，外交部決定用貼防偽貼紙的方式補救；外交部今天舉行記者會，公布防偽貼紙樣式。

王北平說，昨天中央印製廠的員工幾乎全部動員貼貼紙，大約有60人，手工貼上貼紙，但民眾不需擔心品質，因為央行對此態度謹慎；領務局副局長蔡幼文說，印製廠有製作模具協助員工黏貼，將護照套上後，印製廠員工再把貼紙貼上，「所以每本黏貼位置都是一樣的，也一定是左右對齊的」。

王北平說，每位負責黏貼的印製廠員工都分到好幾箱，箱子上有流水號，印製廠有紀錄，員工貼完後會有不同單位的人檢查，黏貼者貼完後還要在箱子上簽名，外交部也有檢查，民眾可以放心。

蔡幼文說，防偽貼紙的圖案是由桃園機場提供，未來重新印製的第二代護照也會採用這個圖，這次貼紙只印一航廈右半邊，是因為未來一航廈圖案會橫跨第4和第5頁，這次只貼第5頁，所以只有右半邊。

去年底發行的第二代晶片護照，內頁機場圖案誤植為美國杜勒斯機場。記者徐偉真/攝影
去年底發行的第二代晶片護照，內頁機場圖案誤植為美國杜勒斯機場。記者徐偉真/攝影
分享
外交部今天公布加貼防偽貼紙的第二代護照。記者徐偉真/攝影
外交部今天公布加貼防偽貼紙的第二代護照。記者徐偉真/攝影
分享

護照桃園機場
新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望

相關新聞

不能撕喔！外交部公布護照防偽貼紙 強調有效力、出國不影響

2018-01-24 11:07

【即時短評】護照烏龍 政府竟把風險推給人民？

2018-01-24 12:51

外交部公布護照防偽貼紙 「想撕下來不太可能」

2018-01-24 12:47

出包護照貼貼紙沒關係？ 旅遊業：旅客若被擋要國賠　

2018-01-24 10:40

護照出包懲處第二波 外交部領事局副局長記申誡

2018-01-24 12:37

外交部公布護照貼紙式樣 最快1月底重新發行

2018-01-24 11:17

熱門文章

中共新船塢運輸艦密集下水 退將：我方卻輕忽反登陸

2018-01-23 20:07

影╱灘岸火箭系統將登海巡艦？海巡署：國防部先買

2018-01-23 15:44

義交殉職只賠10萬 葉毓蘭：黃國昌幫不幫募款？

2018-01-23 21:00

獨／美貿易代表署官網台灣頁面 中華民國國旗圖案消失

2018-01-24 07:06

掃除建交最後障礙…陸梵撥雲霧 台灣外交警鐘

2018-01-24 00:27

挨段宜康批 柯文哲神回：狗咬我，難道要咬回去？

2018-01-24 11:47

柯P好奇蔡英文的台灣價值 段宜康：和我們南轅北徹

2018-01-23 16:13

被稅務盯上比地下錢莊還慘 顏寬恒：真是如此

2018-01-23 16:30

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top