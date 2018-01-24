【即時短評】護照烏龍 政府竟把風險推給人民？

2018-01-24 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



新版第二代晶片護照。記者徐偉真／攝影 分享 facebook 外交部今天公布第二代晶片護照底圖印製弄錯桃園機場的補救措施，就是在印錯那頁貼上貼紙，還開記者會宣布此舉有效，不過到國外，海關審查護照標準不一，對於這種印錯烏龍的「補救措施」，可不是每個海關人員都懂，屆時被拒入境，國人只能自認倒楣，政府竟把自身疏忽要民眾承擔風險，如此作為也算一絕。

在特定國家，對於護照審核相當嚴格，只要護照有汙損、缺角、打洞或張貼不明紙張，輕則遭到刁難盤查，重則遭拒絕入境，相信有出國旅遊經驗的人，或多或少都有遇過，但只要是可以交代原因、或可原諒的疏失，通常都能順利過關。

知情人士說，海關審查護照時，會有個小動作，就是用拇指「掃」一下護照內頁，因為各國簽證置入護照方法不一，有的用釘書機、有的是整頁貼黏，一掃就可以分辨出護照內頁有無不同，即可查看遊客入出境狀況，今天外交部用在印錯的那頁用防偽貼紙貼上，海關可以立即發現內頁厚度不一。

好了，儘管外交部稱有通令各國，關於我國護照烏龍事件，護照內頁會有防偽貼紙，但有哪幾個國家會慎重地將此事，宣達該國海關人員？當外國海關發現護照內頁有這張貼紙，詢問我國旅客時，我們該怎麼回答？難道要英文敘述我國烏龍護照事件給海關人員聽嗎？要是到土耳其、德國、法國等，難道旅客要精通多國語言嗎？縱使講清楚了，人家會信嗎？當海關要你撕下來檢查，你撕不撕？

外交部一開始就畫錯重點，護照印錯了，沒關係，要就承認錯誤，全部收回作廢重印，2億損失就吞下去，另一種也是承認錯誤，然後硬坳稱「中正機場是仿美國華府杜勒斯機場造型」，因此印上杜勒斯機場照片是向機場致敬，混一下也就過去了，對民眾來說，護照能用就好，也沒啥人管裡面印啥。

現在外交部這種補救措施，可能使國人入境國外時產生風險，我國邦交國才幾個，駐外管處能全天候應付國人持此護照入境時出狀況嗎？恐怕很難，若拿到貼紙護照，建議還是花錢再重辦一本，不要讓出遊興致，只因為一張貼紙就打壞了。