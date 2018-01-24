外交部公布護照防偽貼紙 「想撕下來不太可能」

2018-01-24 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



領事事務局副局長蔡幼文公布加貼防偽貼紙的第二代護照。記者徐偉真/攝影 分享 facebook 外交部第二代晶片護照底圖印製出差錯，今天公布黏貼在誤植頁面的防偽貼紙，是目前桃園機場第一航廈的右半邊圖樣；外交部強調，外交部是護照的發行單位，所以加貼貼紙不影響護照效力，相關人員昨天驗收時有測試黏度，「想撕下來不太可能」，呼籲民眾不要嘗試撕除，撕下就會破壞護照，連帶影響民眾旅行權益。

外交部去年底發行第二代晶片護照，但被民眾發現，內頁底圖將桃園機場誤植為美國華府杜勒斯機場，外交部道歉，並表示將以防偽貼紙貼上遮蓋；外交部說，將於近期重新發行第二代晶片護照，今天公布貼上防偽貼紙的頁面，並在該頁加註過去護照上未曾印製過的旅遊安全宣導事項。

領事事務局副局長蔡幼文表示，第二代晶片護照共印製55萬本，1張貼紙的費用是新台幣30元，和央行協商後，外交部負擔22萬本，央行負責33萬本，昨天相關人員到央行驗收了10萬本，預計下周二會再驗收12萬本。

蔡幼文說，第二代晶片護照最後確認已發出296本，持有的民眾可以免費更換，外交部會主動通知，目前還有231本還沒收回，不過其中有約8成的持有人已經聯繫上，他們也都承諾會回來換，約30人沒聯絡上，外交部同仁會持續打電話追蹤，若真的聯絡不上，會寄發書面通知，至於在國外的持有人，外交部給駐外館處名單，請外館聯繫，由駐館外交人員提醒駐在國這是有效文件。