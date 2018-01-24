讓年夜飯更有話題 國民黨推「小明系列」紅包春聯

2018-01-24 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



新年到，各政黨與政府機關紛紛發行紅包與春聯，應景行銷。國民黨今天也發表狗年黨版紅包、春聯與發財金福袋，其中紅包袋還特別改編國小教科書中的「小明」為主角，重現多數人小時候收到紅包時與母親間的「應景對話」，

國民黨發言人鍾沛君表示，黨發行的紅包、春聯與福袋，明天起就會送到全國各縣市黨部，開放民眾免費索取。

鍾沛君表示，為應景重現小時候領取紅包場景，這次紅包袋設計，還特別使用國小課本裡面的人物：小明與小明媽圖案；吉祥話文字也特別以正體字形式的加注音，模擬小時候寫字時一筆一畫仔細書寫的感覺。紅包上書寫的文字，也放大成黨春聯用字。

鍾沛君說，為讓小明與小明媽圖案出現在這次發行的紅包袋封面，黨還先付費向國立編譯館取得再製權，與他們合作一起推出這樣的圖案，也因為如此，紅包袋封面小明與小明媽的對話內容也是經過國立編譯館同意。

鍾沛君透露，原本紅包袋上小明媽談話只有「來，乖孩子，紅包交給媽媽幫你存起來」，重現小時候爸媽把壓歲錢抽走，暗示紅包已進到媽媽口袋畫面，但後來在國立編譯館要求下，才又加上「以後再好好規劃如何使用喔！」讓原較輕鬆內容更具教育意義。

除紅包袋外，鍾沛君提到，黨這次發行的新年福袋也有兩個版本，一元發財金版，ｇ設計為抽拉映畫樣式，正面是黨旗，拉開是國旗，卡面手的觸感也經特別設計；刮刮樂版，模擬LINE對話框，要刮開才知道對話內容，讓年夜飯能有比較多話題與互動。

只不過國民黨紅包設計的很復古童趣，但上面的文字卻是「鴻圖大展、再現榮光」，充滿濃濃政治味，是否與黨爭取重返執政相關？鍾沛君表示，設計時沒有政治考量。

國民黨發言人鍾沛君，上午在中央黨部公布「小明系列」福袋、紅包、春聯。記者黃義書／攝影 分享 facebook

國民黨上午在中央黨部公布「小明系列」二款福袋、三種紅包、二種春聯。記者黃義書／攝影 分享 facebook