我國旗再遭美政府官網下架 國民黨：台美關係倒退警訊

2018-01-24 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



美國貿易代表署（USTR）官網、國務院領事事務局網站介紹台灣的頁面，原本的中華民國國旗圖案，現已消失不見。圖／截自美國貿易代表處，記者張加後製 分享 facebook

蔡政府外交政策向美國傾斜，但美國貿易代表署（USTR）官網、國務院領事事務局網站等介紹台灣頁面，卻被發現中華民國國旗圖案已悄悄「被下架」。國民黨質疑，國旗代表國家主權象徵，美方撤旗可能具外交意涵，是否是台美關係倒退警訊。

繼去年9月美國國務院官網改版，把我國國旗從介紹台灣頁面拿掉後，近日現在連美國貿易代表署（USTR）官網、國務院領事事務局網站中，原本存在的中華民國國旗圖案，也都消失不見了。

國民黨文傳會副主委唐德明表示，蔡總統上任以來一直強調與美國關係空前友好，但現在美國政府部門官網把代表我國的國旗拿掉，但駐美代表處不但搞不清楚狀況，還不敢抗議，只能卑躬屈膝表達要繼續深化夥伴關係，這是何等的無能，何等的失格。

唐德明呼籲，「中華民國總統」蔡英文必須挺身捍衛我國國格，針對此次國期遭下架事件，除要向美方表達抗議，要求說明原因，還應要求美方向所有中華民國國民道歉。

國民黨文傳會主委李明賢則擔心，國旗代表國家主權象徵，美方撤旗可能具外交意涵，是否是台美關係倒退警訊。

李明賢質疑，蔡政府上台至今根本不太願意捍衛中華民國的招牌，面對美方此一矮化動作，我方是否提出抗議或嚴正交涉？還是蔡政府認為中華民國國旗被撤下，更能符合台灣的現狀？這點也請蔡政府立即給國人一個交待。