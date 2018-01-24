兩度酒駕肇事不回報 監察院彈劾監理所高官

2018-01-24 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



監察院上午表示，交通部公路總局嘉義區監理所副所長林振勇，兩度酒後駕車肇事經法院判刑確定，事後卻未主動告知服務機關，提法提案彈劾，監察院審查會今八票對兩票，通過彈劾案，移送公務人員懲戒委員會。圖／翻攝監察院審查會通知單 分享 facebook 執掌車輛檢驗管理、車輛新領牌照、異動、換照核發登記等業務的監理所高官，自已卻兩度酒駕肇事被判刑，卻不回報公務機關，監察院上午據此彈劾交通部公路總局嘉義區監理所副所長林振勇，並移送公務人員懲戒委員會。

監察院上午表示，交通部公路總局嘉義區簡任十職等的監理所副所長林振勇，兩度酒後駕車肇事經法院判刑確定，事後卻未主動告知服務機關，提法提案彈劾，監察院審查會今以8票對2票，通過彈劾案，移送公務人員懲戒委員會。

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