【即時短評】「台灣價值」正夯 外交警訊卻不容輕忽

2018-01-24 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



美國貿易代表署（USTR）官網、國務院領事事務局網站介紹台灣的頁面，原本的中華民國國旗圖案，現已消失不見。圖／截自美國貿易代表處，記者張加後製 分享 facebook 美國貿易代表署（USTR）官網、國務院領事事務局網站上的中華民國國旗「被消失」、我國在歐洲唯一的邦交國梵蒂岡讓步中國大陸主教任命，都能看到大陸斧鑿痕跡。正當國內熱烈討論蔡英文提出的「台灣價值」時，卻忽略外交上的可能警訊，兩岸與國際關係互為因果，蔡政府不可不慎。

美國政府部門網站將我國旗下架，即使美方強調雙方關係仍堅實友好，對台政策沒有改變；但國旗消失，透露的訊息是，連作為大國、長年與我關係密切的美國，都可能受到大陸對台「小動作」的干擾。

部分人士或許認為網站國旗消失不是大事，但近年不斷傳聞梵蒂岡與大陸可能建交的傳聞，加上天主教媒體報導，教廷向北京讓步，派遣代表團赴大陸，要求兩位獲得教廷認可的合法主教，讓位給中方選出的主教。若這項消息屬實，意味梵中建交只是早晚問題，對台灣而言真是「地動山搖」。

不論藍綠誰執政，大陸對台的文攻武嚇未曾停止，大國對此則置喙有限，這是兩岸與國際現實。不過，台灣方面也不是完全處於被動狀態，在對陸態度上，政府仍可選擇強硬對抗，或是較為友善。陳水扁執政時採取前者，馬英九選擇後者，在兩岸關係與互動上，也有很明顯的對比。

蔡政府上台後，對陸沒有主動挑釁，但也不到友善程度，兩岸官方互動停擺，處於「冷和」狀態，最關鍵的原因在於蔡政府說不出大陸希望看到的「政治前提」。在這樣的情況下，我方少了主動權，只能被動接受陸方的各式小動作，從Ｍ503航線事件、美網站撤我國旗、乃至梵中關係改善都是例子。