挨段宜康批 柯文哲神回：狗咬我，難道要咬回去？

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2018-01-24 11:47聯合報 記者陳靖宜╱即時報導

台北市政府環保局投入5.7億元經費進行清潔車輛汰換，預定將汰換215輛老舊車輛，...
台北市政府環保局投入5.7億元經費進行清潔車輛汰換，預定將汰換215輛老舊車輛，上午在中山堂舉行記者會。柯文哲（右）向清潔隊員握手致意。 記者鄭清元／攝影
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總統蔡英文日前接受電視專訪，認為台北市長柯文哲應要再次確認「台灣價值」，讓支持者覺得是可並肩作戰的人，柯文哲今接受媒體訪問說，「對於台北市長來講，路要平、水溝要通、讓市民生活快樂口袋有錢，這就是我們做一個市長要做的事情」。

綠委段宜康日前也在臉書對此表示，每個人價值不一樣，但他舉兩岸一家親、威權統治建設效率等例子，認為「柯市長的價值和我們南轅北徹。

段宜康說，「我們的台灣價值很單純」：兩岸不是一家，可以親，但不能搶親；威權統治的建設效率，不能當成戕害人民的遮瑕膏。他酸，這樣看起來，柯市長的價值與我們南轅北轍，「以他的邏輯，應該會肯定第一次世界大戰後復興德國的納粹黨和希大大（希特勒）。」

今媒體問柯文哲對於段宜康的評論想法，柯文哲說了一聲「恩…」便無答話，但隨即又補充「你在馬路上走，巷子口有一隻狗，衝出來咬你一口，你怎辦？你也衝上去咬那隻狗嗎？不用吧？」記者追問柯是不是認為段宜康是狗，柯大笑回問「你哪一台的」。

現場媒體又追問柯文哲，民進黨的台灣價值跟柯文哲有落差嗎？柯文哲回「其實也差不多吧，不然哪個地方不一樣？」

媒體再問和民進黨的合作空間如何，柯文哲笑回「隨時都在合作」。

柯文哲段宜康民進黨蔡英文
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