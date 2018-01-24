蔡英文問台灣價值 柯文哲：統獨市長不用處理

2018-01-24 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



台北市長柯文哲（中）。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

總統蔡英文日前接受媒體專訪，談到市長柯文哲，蔡英文表示，柯必須要對「台灣價值」再做一次確認，讓民進黨支持者感覺柯是能一起作戰的人。台北市長柯文哲今早出席活動接受媒體聯訪，現場媒體提問，柯文哲的「台灣價值」是什麼？柯文哲屢屢強調「我已經講很清楚了」。

柯文哲說，對於台北市長來講，路要平、水溝要通、讓市民生活快樂口袋有錢，這就是做一個市長要做的事情，台灣社會在整個東亞來說是民主自由多元開放，另外一個普世價值是環保、人權、法治「雖然不是很好啦」，但相較於其他國家來講還是不錯，「對我來講是把一些普世價值的實現在台灣社會實現，就是我現階段普世價值」。

柯文哲補充，民主自由多元開放，這些普世價值也是我們台灣社會進步或獨特性的表現。柯再強調「其實我已經講得很清楚」， 總統和市長「道路不同」、「處理的問題也不一樣」，總統要去處理國安、外交、統獨兩岸，但台北市長不用，「高度不同，每個人想法也不一樣」。

現場媒體又追問柯文哲，民進黨的台灣價值跟柯文哲有落差嗎？柯文哲回「其實也差不多吧，不然哪個地方不一樣？」

媒體再問和民進黨的合作空間如何，柯文哲笑回「隨時都在合作」