梵蒂岡主教讓位中國？ 羅致政：若突破對台是警訊

2018-01-23 22:11 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



牽動梵中關係的主教任命問題，今天傳出梵蒂岡做出讓步。天主教媒體「亞洲新聞」報導，梵蒂岡已派代表團赴中，要求兩位獲教廷認可的合法主教，讓位給中方選出的主教。對此，民進黨立委羅致政表示，如果關係有重大破對我方外交是一警訊，不過梵蒂岡與中國現階段尚卡在技術問題，是否會突破仍待觀察，也不是台灣單方面能阻撓或改變的。

主教任命問題導致中國天主教長期分裂為地下教會與愛國教會，中梵為此談判多年，雖已有雙方共同承認主教的前例，但教廷要求未犯錯的合法主教，遜位給被認定為非法的主教，仍是非常罕見。

報導指出，其中一位被要求退位的汕頭教區主教莊建堅，在2006年獲教廷批准秘密祝聖，因不願承認政黨高於信仰，不被中方承認。他自去年10月，教廷已兩度下令要求退位。

民進黨立委羅致政表示，梵蒂岡是信仰及政治的中心，照目前情況看來與中國正朝向正常化的政治態度，如果關係有重大破對我方外交是一警訊，不僅可能影響梵蒂岡與台灣關係，對於我國其他屬於天主教信眾友邦也會造成一定程度影響。