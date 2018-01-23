林昶佐會葉望輝 吃豆漿飯糰聊台美政局

2018-01-23 21:31 中央社 台北23日電



時代力量立委林昶佐今天說，前美國副總統錢尼（Cheney, Richard B.）國安顧問葉望輝（Stephen Yates）最近來台，兩人聊了台美政局，餐點也從上次的羊肉爐變成豆漿、飯團。

林昶佐今天在臉書發文表示，他的知名美國臉友葉望輝最近再度低調訪台，說要面交一下台美政局。兩人從朝鮮半島、東亞局勢，聊到美國的策略及強化台灣的重要性，也討論了台美接著的選舉；兩人也交流許多新知情報，後來又聊到過去閃靈樂團在美國巡迴演唱會的趣事，還有小孩的事情。

2016年12月11日林昶佐也曾在臉書貼出與葉望輝一起吃羊肉爐的照片。林昶佐說，這次吃了豆漿、飯糰、菜包等，他也開玩笑地說，台美關係就從在地料理開始，「下一次要吃什麼好？要開始想了」。

林昶佐今天受訪時表示，葉望輝對台灣年底選舉，有了解時代力量的消息，雖然沒有直接鼓勵時代力量，但葉望輝認為，時代力量是台灣關鍵的政黨，對台灣的未來有很正面的幫助，他一直都很關心。

林昶佐說，兩人也有就北韓的事情進行交流，葉望輝認為若北韓問題持續下去，美國可能會思考要強化台灣的地位，葉望輝也說會努力促成台美政府高層的交流。