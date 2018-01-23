義交殉職只賠10萬 葉毓蘭：黃國昌幫不幫募款？

2018-01-23 21:00 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



日前寒流來襲，瑞芳分局義交林逢隆在值勤平溪、十分風景區交通勤務時猝逝，才46歲，雖然警方有投保，但家屬只能獲得10萬元理賠，身後留下雙親與妻小，警大前教授葉毓蘭今天前往探視後，在臉書貼文表示，敬告時代力量的立法委員們，別亂砍警政預算，還問時力主席黃國昌「這位猝逝的林逢隆是你選區的選民，您是否也該幫他募款？」

她也敬告時代力量的立法委員們，別亂砍警政預算，尤其別讓警察沒錢修警車、沒錢加油、沒錢開冷氣、沒錢為員警與協勤民力買保險。

葉毓蘭今天中午到新北市政府和侯友宜開會，會中討論到新北市警察的辛苦，但是因為警力的不足，在新北市除了警察同仁之外，還仰賴許許多多的義警、義交、巡守隊等協勤民力。他們為了讓新北市民的交通順暢、安全有保障，做了許多貢獻。但是現在的警政預算，並沒有為他們提供合宜的保障。

她說，前幾天在寒流來襲時，新北市瑞芳分局一位義交林逢隆，在執行平溪、十分風景區交通勤務時，不幸當場猝逝，得年46歲，身後留下雙親及妻小。對於協勤的義交，警察局雖然有投保意外險，但是林逢隆的狀況只能獲得10萬元理賠，瑞芳分局只能幫林家募款解圍。

葉毓蘭指出，侯友宜兩年前號召45期同學成立關懷基金，雖然力量微薄，但是這兩年我們盡量四處慰問因公受傷、重病、死亡的警消移海監同仁及其家屬。今天下午，她們有三位同學專程跑了一趟平溪，代表45期同學向在執勤中猝死的林逢隆拈香致祭，慰問他的父母、遺孀，林逢隆成為她們關懷的第一位非警職的協勤民力。

她說，希望未來政府能夠負起責任，寬編預算讓所有為治安交通消防獻力的每一個人，不論是警消同仁還是協勤民力，都獲得應有的保障。