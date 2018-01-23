單辦全國性公投費用 中選會：估8.5億元

2018-01-23 19:05 中央社 台北23日電



中央選舉委員會今天說，公民投票法修正條文已公布，初估全國性公民投票（單一議題）單獨辦理，約需新台幣8億5700萬元；如與選舉合併辦理，則該公投案約需增加1億4500萬元。

外界關心全國性公民投票合併大選辦理所需總經費，中選會下午透過新聞稿表示，如全國性公民投票合併地方公職人員選舉辦理，以103年地方公職人員選舉為例（31億5700萬元），加上公投需增加1億4500萬元合併辦理所需經費約33億元。

中選會說，全國性公民投票如合併總統副總統及立法委員選舉辦理，以105年總統副總統及立法委員選舉為例（22億2300萬元），加上公投需增加1億4500萬元合併辦理所需經費約23億6800萬元。

總統已於今年1月3日公布公民投票法修正條文，這次修法重點除將全國性公民投票的主管機關改為中選會、投票年齡降為18歲外，也大幅降低提案、連署及通過門檻。

日後全國性公民投票案如以第14任總統副總統選舉人總數1878萬2991人計算，提案門檻為1879人、連署門檻為28萬1745人，投票結果有效同意票多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上者，即為通過。