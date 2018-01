蔡總統推特談政績 台股登高失業率創低

總統蔡英文今天透過推特貼文指出,台灣蓬勃發展的經濟有多項正面消息,包括失業率降到17年以來的最低點、台北股市指數創下28年來新高,工資也上漲了2.86%。

蔡總統近日接受媒體專訪時表示,2016年5月她接手的時候,很多人質疑那一年經濟成長率可不可以保1,結果成長率達1.5%,2017年預估差不多2.6%,「我們接手以後,這個經濟成長,確實是穩定的在往上走」。

她今天透過推特分享中央社英文報導連結,有關主計總處22日公布最新失業率的新聞。

蔡總統說,台灣蓬勃發展的經濟傳出更多正面消息,失業率降到17年以來的最低點、台北股市指數創下28年來新高,工資也上漲了2.86%。

More positive news out about #Taiwan's booming economy: Unemployment is down to 17 year low; Taiwan Stock Market at 28 year high; salaries are up 2.86%! https://t.co/QsKMawgemy pic.twitter.com/tAAlYbd0k5