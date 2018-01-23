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築夢新臺灣

蔡總統推特談政績 台股登高失業率創低

2018-01-23 18:17中央社 台北23日電

總統蔡英文今天透過推特貼文指出，台灣蓬勃發展的經濟有多項正面消息，包括失業率降到17年以來的最低點、台北股市指數創下28年來新高，工資也上漲了2.86%。

蔡總統近日接受媒體專訪時表示，2016年5月她接手的時候，很多人質疑那一年經濟成長率可不可以保1，結果成長率達1.5%，2017年預估差不多2.6%，「我們接手以後，這個經濟成長，確實是穩定的在往上走」。

她今天透過推特分享中央社英文報導連結，有關主計總處22日公布最新失業率的新聞。

蔡總統說，台灣蓬勃發展的經濟傳出更多正面消息，失業率降到17年以來的最低點、台北股市指數創下28年來新高，工資也上漲了2.86%。

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