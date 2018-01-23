蔡英文要確認台灣價值 國民黨：證明她對權力的貪婪

2018-01-23 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



蔡英文總統昨接受專訪表示，台北市長柯文哲須再次確認「台灣價值」，才能讓綠營支持者覺得柯仍是盟友，引發何謂「台灣價值」論戰。國民黨今批評，蔡一心只想台獨，還只敢隱晦的用台灣價值掩飾，證明她對權力的貪婪。

國民黨文傳會副主委唐德明表示，民進黨支持者對柯文哲最不滿的，就是柯與中國大陸保持交流往來，還說「兩岸一家親」；相對於此，蔡總統的台灣價值就是「台獨理念」，在這之下，其他都須讓位，包括兩岸和平交流，而這才是她所謂「做對的事情」。

唐德明認為，若隨機訪問台灣人民什麽是台灣價值？得到的答案不外乎就是「民主、自由與人權」，這也是身為台灣人的驕傲，但蔡總統想得顯然和絕大多數台灣人民不一樣，在蔡的台獨理念下，兩岸和平不重要，民主價值也可拋。

唐德明說，看看民進黨在立法院以多數暴力與自創「一事不二議」阻止在野黨合法杯葛；利用違法違憲黨產會追殺鬥爭在野黨；利用不符比例原則的搜索拘押，恐嚇在野黨發言人，一切都顯示民主、自由與人權，根本就不是民進黨與蔡總統的優先價值。

唐德明認為，蔡總統支持台獨，卻要隱晦的用台灣價值來掩飾，箇中原因就是對執政權力的貪婪，捨不得已經掌握在手中的權力，這也說明了為什麽民進黨執政後，蔡總統不但政見頻頻跳票，而且說一套做一套。