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經濟學人：大陸對台漸趨強硬 欺凌加勸誘兩手策略

2018-01-23 12:22聯合報 記者陳熙文╱即時報導

最新一期「經濟學人」雜誌撰文評論中國大陸對台策略，認為中方軟硬兼施，雖然一方面對外資企業施壓，同時背棄與台灣所達成的協議，逕自啟用M503航路等，不過同時也對台灣年輕人釋出利多和機會，在某方面似乎扭轉年輕人對中國的態度。

經濟學人提到中國大陸國家主席習近平對台的兩手策略近來動作頻頻，包括下令要求有航班飛往中國大陸的航空公司「更正」將台灣列為國家的網頁，甚至關閉全球最大的連鎖飯店集團之一的萬豪酒店的中文網站一周，作為萬豪酒店在顧客問券中將台灣列為國家的懲戒，除了害怕影響生意，這些外資企業更怕觸犯中國大陸的網路與國家安全法規。萬豪酒店和達美航空公司為此公開道歉。ZARA甚至承諾願意「自我檢視」。

經濟學人觀察，中方的做法是要壓縮台灣的外交空間，同時對台施加心理壓力，自從蔡英文總統上台後，中國大陸就切斷兩岸之間的高層聯繫。雖然蔡英文一開始就承諾不會破壞兩岸關係，包括獨立條文休眠、排除公投法進行國土和國號變更，但對中方而言還不夠好。

中方認為台灣通過公投法是朝獨立跨出一步，甚至認為台灣的轉型正義是為了要消除台灣人的中國身份認同，更對蔡英文始終不承認九二共識感到憤怒。

在外交方面，經濟學人認為中方將持續施壓，台20個邦交國可能減少，自從巴拿馬去年與台斷交後，宏都拉斯、帛琉和聖露西亞可能是下一個；在國防方面，中國也有動作，除了啟用M503航道，自2016年起中國軍機也開始「繞台」巡邏，最近在中國北方軍演，還出現與台灣總統府相似的建築物。

然而這些都不是新招，經濟學人表示，習近平的新作法還有對台灣年輕人釋出利多，包括大學提供台灣教師更高的薪資、地方各省成立研究中心鎖定延攬台灣年輕人，甚至在南部東莞市，台灣科技企業家可免費獲得創業資金及免租辦公用房。

最新一期「經濟學人」雜誌撰文評論中國大陸對台策略，軟硬兼施漸趨強硬。圖／翻攝自經...
最新一期「經濟學人」雜誌撰文評論中國大陸對台策略，軟硬兼施漸趨強硬。圖／翻攝自經濟學人
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