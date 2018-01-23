黨產會：國民黨20多年來賣近千筆土地

2018-01-23 12:23 中央社 台北23日電



不當黨產處理委員會發言人施錦芳今天表示，中國國民黨20多年來賣掉近千筆土地，有不少賣給自己的黨營事業。國民黨表示，處分黨產絕對公開、公正，可受各界檢驗。

國民黨去年8月依政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例規定，向黨產會申報名下財產，截至105年底，國民黨資產有現金新台幣4億3000萬元、土地147筆、房屋126棟、車輛46部等。

施錦芳上午告訴中央社記者，光從土地來看，國民黨在83年登記為社團法人時，申報土地有1000多筆，去年申報時只剩147筆，黨產會花了許多時間調查原因與流向。

施錦芳說，國民黨大量出售黨產約在民國90幾年間，除了賣給私人機關，也有不少賣給中投、欣裕台等黨營事業；由於資料龐大、複雜，黨產會還在持續調查，今天召開的委員會也會向委員報告。

國民黨文化傳播委員會副主任委員洪孟楷表示，國民黨處分黨產，有在前總統李登輝時期、也有在前總統陳水扁執政時代，如果國民黨有一絲一毫的違法，當時怎麼可能被允許？以陳水扁政府對於國民黨的追殺，難道有可能讓國民黨以違法的手段處分黨產嗎？

他表示，國民黨買賣土地絕非只為選舉經費，在連戰、馬英九擔任黨主席期間，處分地產所獲現金絕大部分仍是支應解聘黨工所需資金，這是負責且必要的作法，絕非媒體報導所指是選舉操作。

洪孟楷說，國民黨處分黨產絕對公開、公正，可受各界檢驗；黨產會一再透過特定媒體放話，以不實的指控抹黑國民黨，相當惡劣。