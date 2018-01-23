蔡英文提兩岸三關鍵 學者：感覺她很想挑釁

2018-01-23 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



蔡英文總統昨天接受媒體專訪，談到不會排除中國大陸攻打台灣的可能性，以及面對兩岸議題的三個關鍵；文化大學政治系講座教授陳一新說，蔡總統的談話可以解讀成，她了解到中國大陸有武統的聲音，她希望大陸領導人理性，但這取決於台灣領導人理不理性。

蔡總統昨天說，處理兩岸關係有三個關鍵，一是總統有沒有堅定的意志，第二個是我們整體的政府有沒有抗壓的能力，第三是人民在這件事情上是否團結。

陳一新說，感覺蔡英文很想挑釁，什麼都公開講，提到堅定的意志，「是要準備打仗嗎？」，而提到有沒有抗壓能力，這根本就是為自己拒絕九二共識辯護；陳一新說，這次的談話跟去年年底蔡英文跟記者茶敘的談話類似，她當時說希望大陸領導人理性，「但如果把台灣的安全都寄望在大陸領導人是否理性，這就是不理性的行為」，這樣說也會讓人感覺在搖尾乞憐，「如果是我們先做讓中國不理性的事情，讓中國跟著不理性，那不是也要自己負責嗎？」

陳一新說，蔡英文昨天說兩岸雙方還是有溝通的存在，但其實沒有，蔡英文的說法模糊，說兩岸有溝通的存在根本是笑話，因為如果有的話，兩岸就不會還搞成這樣的局面，我們損失邦交國，多個國際組織也不得其門而入。

另外，蔡英文提到人民團結，陳一新說，她不敢說政黨而說人民，不然她把在野黨打壓成這樣，還要人家團結，根本就像列寧說的「要把人吊死，還要自己去找繩子」。