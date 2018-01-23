綠營將派天王參選？侯友宜：每個人的決定都祝福

2018-01-23 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市副市長侯友宜鴨子划水準備新北市選戰，不過一直未鬆口參選，今在新北市市場處年菜活動時，又被媒體問及綠營恐派天王參戰、是否過年前後宣布參選？侯友宜答，「每個人做的決定我們都祝福」，並說讓大家過個好年比較重要。

媒體問侯友宜，過年快到有沒有新計畫？什麼時候投入選戰？侯友宜並未回應，僅表示過年到了大家都很忙，好好過年比較重要。