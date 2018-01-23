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蔡英文提兩岸三關鍵 學者：感覺她很想挑釁

評陸攻台可能 綠指必要心防 藍控恐嚇人民

2018-01-23 11:58中央社 台北23日電

民進黨立委羅致政今天說，兩岸目前沒有明顯立即戰爭的可能性，但中國對台威脅增加中，總統蔡英文的提醒是必要心防；中國國民黨立委馬文君質疑總統恐嚇人民。

中國究竟會不會攻打台灣？總統蔡英文昨天接受專訪時表示，「沒有人會排除這個可能性」，要看中國的決策者是不是一個理性的決策者，開啟戰端是不是一個選項，必須小心斟酌。

羅致政上午在立法院受訪時表示，任何國家領導人都不可能排除任何來自外在的威脅，因此兩岸戰爭的可能性，雖然目前沒有明顯而立即的危機，但不可否認中國對台灣威脅的能量、意圖，都在增加當中，蔡總統只是提醒國人，是必要的心防。

媒體詢問，威脅是否比馬政府時期還大？羅致政說，威脅型態不同而已，即便馬政府時代，對岸軍事力量還是持續增加，兩岸間威脅的存在一直都是事實，並沒有因為政權交替而有所改變。

羅致政說，對岸的領導人沒有在這個時間點就採取軍事動作，但兩岸缺乏互信、溝通管道，任何意外引發危機的可能性是存在的，蔡總統才會強調兩岸溝通是必要的，尤其對岸軍事動作持續增加，因為意外就可能引發危機，產生大規模戰爭的可能性。

馬文君受訪時說，國民黨執政時若提到有這樣的可能性時，都被說是在恐嚇人民，以現在全球周邊區域安全的局勢，看起來可能性是很高的；蔡總統現在講這樣的話是不是在恐嚇人民？或是要增加國防預算？

時代力量立法院黨團總召徐永明向中央社記者表示，居安思危，中國對台灣這麼強勢，蔡總統作為台灣最高領導者，有這樣的危機意識是相當重要的，這也提醒大家要注意兩岸存在的風險和挑戰。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞受訪表示，兩岸競爭絕對是兩敗俱傷，因此現在最需要的是兩岸如何能坐下來談，化解彼此間的誤解，求同存異，才是解決問題的方向。

羅致政立法院恐嚇
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