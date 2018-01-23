蔡英文要柯文哲確認台灣價值 柯P：我也想知道她的

2018-01-23 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長選舉腳步逐漸接近，民進黨今年是否要再繼續和現任市長柯文哲合作，備受外界關注。對此，總統蔡英文昨接受電視台專訪時表示，柯必須對台灣價值做再一次確認，讓民進黨的支持者感覺，柯文哲是可以一起作戰的人，柯文哲是可以一起作戰的人。

對於蔡英文要柯文哲確認「台灣價值」，柯文哲今出席松山區行動市政會議，會後受訪時直言，到底台灣價值是什麼，自己也有想過這個問題，台灣在整個東亞地區，甚至是華人世界，特色就是民主自由多元開放，儘管法治人權環保還有改進空間，不過這些所謂的普世價值的實現，就是現階段的台灣價值。

對於立委姚文智批評柯文哲沒有「補考」的機會(指台灣價值)，柯文哲則未正面回應，僅說，選連任就是把市政做好就好了，每天去理外面的人幹什麼。

媒體追問，柯所說的都是「普世價值」，究竟柯文哲的台灣價值是什麼？柯文哲則說，政治要落實在人民生活的每一天，打高空沒有用。

柯文哲強調，總統的等級和市長等級不同，總統要處理國防外交、意識形態，市長不用，只要經濟發展好，人民過得快樂就好了，兩人所處的位置、高度不同，要應付的問題不一樣，關心的東西也不一樣。

至於覺得蔡英文所謂的「台灣價值」為何？柯文哲則苦笑，其實我也不知道，「我也很想知道她的台灣價值是什麼」。

對於蔡英文要柯文哲確認「台灣價值」，是否會影響過去「兩岸一家親」的兩岸政策？柯文哲說，兩岸基本上要設法和平相處，互相放話、互相給對方小鞋穿，互相嚇對方，自己也覺得不是辦法，有時候感覺上有點意氣用事，不是好辦法。

此外，蔡英文昨以黨主席身分受訪時提到，柯文哲的部分言論讓綠營支持者不舒服。柯文哲則說，其實也還好，這個社會不太允許批評，他媽媽也常說「不然你不要說」，但他也沒有罵人家什麼，只是講實話而已，所以有時候就是少說一點，只是有時候看到忍不住還是會講一下。