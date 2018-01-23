影／美麗華自救會長林美珠勞動部前抗議 盼還工作權

2018-01-23 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 呂思逸 ╱即時報導



美麗華球場罷工案引發案外案，美麗華球場工會罷工進入第5天，因工會封鎖進出口，球場已經停工數日，約100多名非工會員工組成美麗華球場自救會，他們推出與勞動部長林美珠同名同姓的自救會長，向勞動部長陳情，「工會亂哄哄，害我沒頭路」、「 反對工會綁架」。

勞基法修正通過後，包含鬆綁七休一、縮短輪班間隔等都需要經工會或勞資會議同意，美麗華球場日前以營運不佳為由解雇工會成員引發質疑，美麗華工會日前展開罷工抗議。

美麗華自救會今號召約100多名非會員成功到勞動部前抗議，數名員工甚至激動落淚，美麗華自救會會長林美珠說，美麗華球場已經停工5天，雖然雇主「體恤」願意支付薪水，但是，約有100名桿弟「有客人才有薪水」，年關將近，桿弟們家庭生計都已經受創。

桿弟鄭鳳珠表示，他們一直都是客人來才有薪水，算是直接由客人「雇用」，5天沒工作，已經損失1萬多元，他們多數人都是單親等弱勢家庭，可否請勞動部做主，保障他們工作權。

「公司沒營運，遲早沒工作」，美麗華自救會還說，他們都是任職20多年的員工，多數為服務員、行政人員，工會成員很多年資不滿5年，到底誰可以代表全體勞工？，為什麼10多個人要影響200多名員工生計？法律還保障不合理罷工行為。