呂秀蓮提大陸10大統戰方式「讓台灣到處充滿危機」

2018-01-23 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡政府上台後兩岸關係不佳，但大陸對台統戰持續，前副總統呂秀蓮指出，中國這幾年來對台有10方向的統戰方式，「讓台灣到處充滿危機」。她舉例，大陸透過基層村里長、青年、學生、陸配、原住民、傾中政黨或政治人物、宗教宮廟、同鄉宗親、農漁會及退役將領，對台統戰。

呂秀臉透過個人臉書節目表示，大陸針對退役將領的統戰，大家感受最深，當年國民黨在台灣強迫台灣人民反共，現在這些國民黨退役將領卻跑到大陸羞辱台灣，參加閱兵與重要活動，回來以後要領高額退休金，在年金改革時，還要上街頭抗議。

她指出，全台灣有很多基層村里長被邀請到中國旅遊，回來後更互相串連，與大陸結合成「同名村」、搏感情。

針對年輕人與學生，台灣高中生畢業在台灣念大學，因為少子化，私立學校招生不足，大陸反而對台更開放，過去學生申請大陸大學免試，但需要台灣的學測成績前標，現在降低為均標，大量的把台灣用了很多心血培養的高中生，吸收到大陸念書。

呂秀蓮說，台灣目前約有33萬陸配，很多陸配都與傾中的統派團體過從甚密，這也是非常重要的統戰手法。台灣約有40萬原住民，陸方會提供物質金錢，邀請他們加以認同中國。

她說，王炳忠事件，新黨青年軍與中國大陸的互動密切，甚至檢調單位也透露，每年都要收受來自中國的經費補助。台灣宮廟非常多，陸方大量展開公廟交流，邀請公廟負責任赴陸、或是對岸人員來台。陸方也針對同姓宗親不斷交流，盼形成「兩岸一家親」。