最會溝通變滿城拒馬 游梓翔：蔡英文令人瞠目結舌

2018-01-23 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



世新大學傳播學院院長游梓翔在臉書以「最會溝通的拒馬總統」為主題發表貼文，他說，蔡英文說自己最會溝通，結果弄成「滿城拒馬」，已經非常厲害。「滿城拒馬」之後還說自己很會溝通，這就厲害到令人瞠目結舌了。

貼文指出，蔡總統在媒體專訪中發表了她的「拒馬溝通術」。為何要用拒馬？蔡總統說，因為很多人的心裡有很多的「那個」。

——所以對勞基法修正或其他政策有不同意見的朋友都是因為心裡有「那個」，因為有「那個」的人太多所以要用拒馬來溝通。

蔡總統說，「她也可以不要有任何的拒馬，到處都被大家拍手」。

——原來只要不是大家都拍手，就要用拒馬來溝通。

蔡總統說，她也可以做「短期支票」，不得罪人，發消費券，讓大家感覺很好，政府很慷慨，走到哪裡，大家都拍手。

——首先，發消費卷的那個你們也沒有拍手。其次，原來妳所謂人民心裡有「那個」在妳眼裡就要要政府很「慷慨」，難怪非常的「那個」，所以要用拒馬來溝通。

蔡總統說，民進黨在野的時候，對執政者也有很多的批評跟不滿，但是在陳抗或者做什麼事都很有節制的。

——所以因為民進黨陳抗「很節制」（妳是當我們失憶了嗎），所以不需要拒馬，那些心裡有「那個」的群眾不節制，所以必須用拒馬來溝通。

說自己最會溝通，結果弄成「滿城拒馬」，已經非常厲害。「滿城拒馬」之後還說自己很會溝通，這就厲害到令人瞠目結舌了。