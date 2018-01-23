親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡總統縱談施政
藍綠各黨拚選戰
手足風險藏危機
政治
軍事
綜合
築夢新臺灣

澳網／打球與網協無關 謝淑薇：沒有必要被糟蹋

蔡英文提兩岸三關鍵 學者：感覺她很想挑釁

最會溝通變滿城拒馬 游梓翔：蔡英文令人瞠目結舌

2018-01-23 11:43聯合報 記者何祥裕╱即時報導

世新大學傳播學院院長游梓翔在臉書以「最會溝通的拒馬總統」為主題發表貼文，他說，蔡英文說自己最會溝通，結果弄成「滿城拒馬」，已經非常厲害。「滿城拒馬」之後還說自己很會溝通，這就厲害到令人瞠目結舌了。

貼文指出，蔡總統在媒體專訪中發表了她的「拒馬溝通術」。為何要用拒馬？蔡總統說，因為很多人的心裡有很多的「那個」。

——所以對勞基法修正或其他政策有不同意見的朋友都是因為心裡有「那個」，因為有「那個」的人太多所以要用拒馬來溝通。

蔡總統說，「她也可以不要有任何的拒馬，到處都被大家拍手」。

——原來只要不是大家都拍手，就要用拒馬來溝通。

蔡總統說，她也可以做「短期支票」，不得罪人，發消費券，讓大家感覺很好，政府很慷慨，走到哪裡，大家都拍手。

——首先，發消費卷的那個你們也沒有拍手。其次，原來妳所謂人民心裡有「那個」在妳眼裡就要要政府很「慷慨」，難怪非常的「那個」，所以要用拒馬來溝通。

蔡總統說，民進黨在野的時候，對執政者也有很多的批評跟不滿，但是在陳抗或者做什麼事都很有節制的。

——所以因為民進黨陳抗「很節制」（妳是當我們失憶了嗎），所以不需要拒馬，那些心裡有「那個」的群眾不節制，所以必須用拒馬來溝通。

說自己最會溝通，結果弄成「滿城拒馬」，已經非常厲害。「滿城拒馬」之後還說自己很會溝通，這就厲害到令人瞠目結舌了。

#不能不學的蔡總統拒馬溝通術

警方近日在立法院、行政院等多地方派駐大批警力，用各式拒馬、鐵網圍住。圖片／本報資...
警方近日在立法院、行政院等多地方派駐大批警力，用各式拒馬、鐵網圍住。圖片／本報資料照片
分享

陳抗民進黨世新大學
新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望

相關新聞

影／黃國昌直搗慶富總部 吼「陳慶男出來面對」

2018-01-23 12:54

張榮味對妹選情「不樂觀」張麗善：壓力自己面對

2018-01-23 13:38

李大維：今年規劃2次元首出訪 由總統裁示

2018-01-23 13:10

影／總統吐心聲 勞基法二修勞資平衡

2018-01-23 12:49

蔡英文要確認台灣價值 國民黨：證明她對權力的貪婪

2018-01-23 12:25

蔡英文提兩岸三關鍵 學者：感覺她很想挑釁

2018-01-23 12:17

影／蔡總統盼企業加薪 疼惜年輕人

2018-01-23 12:16

綠營將派天王參選？侯友宜：每個人的決定都祝福

2018-01-23 12:14

賴揆稅改送大禮 2020登大位？

2018-01-23 12:11

前瞻專款補助台中花博 國民黨監察院告發文化部瀆職

2018-01-23 11:53

影／美麗華自救會長林美珠勞動部前抗議 盼還工作權

2018-01-23 11:51

蔡英文要柯文哲確認台灣價值 柯P：我也想知道她的

2018-01-23 11:51

呂秀蓮提大陸10大統戰方式「讓台灣到處充滿危機」

2018-01-23 11:43

徐永明：昔台灣價值一致 選後民進黨妥協太多

2018-01-23 11:42

周美青來了！華航夢想航班體驗營 與烏來學生同樂

2018-01-23 11:34

柯文哲確認台灣價值？姚文智：這個可以補考嗎？

2018-01-23 11:18

【重磅快評】小英「幸福共好」略虛矯 賴和更願送下聯

2018-01-23 11:14

過年賀歲 民進黨立委大跳抖肩舞

2018-01-23 10:53

蔡英文要柯文哲再確認台灣價值 姚文智：柯沒機會補考

2018-01-23 10:47

蔡英文「台灣價值」論 國民黨：等於台獨價值？

2018-01-23 10:43

勞基法再修 民調：逾6成民眾認有利資方

2018-01-23 10:43

【重磅快評】蔡英文「國車國造」比捷運安全重要嗎？

2018-01-23 10:30

蔡英文要柯文哲確認台灣價值 林濁水：蔡不妨說說她的

2018-01-23 09:51

林岱樺指控電話灌票 趙天麟：她應該要去問電視台

2018-01-23 09:42

176班春節加班機遭卡 朱立倫籲兩岸應共以民為重

2018-01-23 09:41

孫大千：柯文哲和民進黨是政壇版爐石戰記

2018-01-23 08:43

速審勞資案 將設勞動專業法庭

2018-01-23 01:04

設勞動法庭…勞動部樂見其成 勞團盼設勞動法院

2018-01-23 01:01

不滿勞基修法 在野黨嗆凍政院預算

2018-01-23 00:56

總統府賀春…幸福共好

2018-01-23 00:44

獨厚台中？ 文化部駁：各縣市計畫下月審查

2018-01-22 23:41

前瞻補助花博千萬 藍營批獨厚台中

2018-01-22 23:41

司法院公告《勞動事件法草案》 時代力量表示肯定

2018-01-22 21:42

司法院提勞事法草案 勞團籲應成立「勞動法院」

2018-01-22 20:46

柯建銘曾廢禁制區今自打臉 徐永明：白海豚要換人當了

2018-01-22 19:20

影／林佳龍搬文化部的錢？鄭麗君反擊：沒獨厚

2018-01-22 17:50

【重磅快評】賴揆入住謊言構築的官邸豈有寧日 ！

2018-01-22 16:13

影／總統府公布狗年春聯 萬物當春、幸福共好

2018-01-22 16:06

前瞻補助花博1000萬非基礎建設？台中市府：還沒定案

2018-01-22 15:54
看更多

熱門文章

勞基法再修法勞工感到被背叛 蔡總統：心裡滿難過的

2018-01-22 23:01

柯建銘曾廢禁制區今自打臉 徐永明：白海豚要換人當了

2018-01-22 19:20

蔡英文提兩岸三關鍵 學者：感覺她很想挑釁

2018-01-23 12:17

蔡英文要柯文哲確認台灣價值 林濁水：蔡不妨說說她的

2018-01-23 09:51

丁守中遭諷「丁丁是人才」動怒 陳宜民：生氣無可厚非

2018-01-22 18:56

不是「拒馬總統」 蔡總統：我依然最會溝通

2018-01-23 02:18

遭酸像賣火柴女孩 陳宜民：韓國瑜才像演愛情動作片

2018-01-22 19:44

【重磅快評】賴揆入住謊言構築的官邸豈有寧日 ！

2018-01-22 16:13

民進黨與柯P還是盟友嗎？蔡總統這樣說

2018-01-23 00:02

大陸會攻打台灣？蔡總統：不排除可能

2018-01-23 00:20

日本經驗…父母偏心 埋下陰影

2018-01-23 00:27

高雄紅害 李應元：全台省電救空汙

2018-01-23 00:22

李鴻源又被點名選北市 胞弟李鴻鈞一語戳破

2018-01-23 12:01

國民黨「女力崛起」翻轉中台灣

2018-01-22 23:27

新世代的反撲！一堆七、八年級生 年底都要選

2018-01-23 09:00

照護網無力 兩頭燒成重擔

2018-01-23 00:07

【重磅快評】蔡英文「國車國造」比捷運安全重要嗎？

2018-01-23 10:30

蔡英文要柯文哲確認台灣價值 柯P：我也想知道她的

2018-01-23 11:51

新聞眼／藍綠痴等大咖…雙北沒願景 兩黨真正危機

2018-01-23 00:27

民調低迷有感到壓力嗎？ 蔡總統：沒有

2018-01-22 23:05

資產？負債？ 手足關係新課題

2018-01-23 00:24

周美青來了！華航夢想航班體驗營 與烏來學生同樂

2018-01-23 11:34

大陸會打台灣嗎？ 蔡總統：沒有人會排除這個可能性

2018-01-22 23:50

大巨蛋移樹僵持整日 民團持續夜戰

2018-01-22 23:59

蔣萬安不選北市 藍軍還有許多想像...誰來戰柯P？

2018-01-23 08:00

蔡總統上任一年八個月 哪件政績完成最高興？

2018-01-22 23:16

誰戰柯P、攻新北？藍綠都陷「大咖」焦慮

2018-01-22 23:59

再被點名選北市長 江宜樺：值得奮力一試的事情很多

2018-01-22 18:33

台灣破風手╱轉戰中東「怕寂寞、想吃好睡飽的年輕人別來」

2018-01-22 14:05

蔡英文：520接手後 經濟成長穩定往上走

2018-01-22 22:39

戳破柯P假象？建國黨主席宣布參選台北市長

2018-01-23 11:15

批趙天麟機關算盡 林岱樺：我會選到底

2018-01-23 08:54

總統府公布今年春聯 「萬物當春、幸福共好」

2018-01-22 15:26

國軍有無斬首大陸能力？專家：無知且幼稚

2018-01-23 10:56

民進黨擂戰鼓 屏縣今天黨內登記已熱鬧滾滾

2018-01-22 19:23

影／總統府公布狗年春聯 萬物當春、幸福共好

2018-01-22 16:06

蔡英文要確認台灣價值 國民黨：證明她對權力的貪婪

2018-01-23 12:25

決戰2018 段宜康：兩黨對決最有戲的在新北

2018-01-22 13:45

最會溝通變滿城拒馬 游梓翔：蔡英文令人瞠目結舌

2018-01-23 11:43

孫大千：柯文哲和民進黨是政壇版爐石戰記

2018-01-23 08:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top