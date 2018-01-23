徐永明：昔台灣價值一致 選後民進黨妥協太多

2018-01-23 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



蔡英文總統昨接受專訪，對於未來是否能與台北市長柯文哲合作，她希望柯能再一次確認台灣價值。而過去也與民進黨合作的時代力量，在進入立法院後卻衝突不斷，時代力量認為，過去兩黨在人權法案、婚姻平權及勞工權益的價值一致，但是選後卻漸行漸遠，民進黨已經妥協太多。

時代力量黨團總召徐永明表示，選前時代力量一直認為跟民進黨有共同的台灣價值，無論是在國會改革上要求公開透明、還權於民的公投法和選罷法修正、不當黨產的追討跟促進轉型正義，以及攸關人權的集遊法(不該設置禁制區)、婚姻平權，還有勞工權益都是，這些選前時代力量與民進黨的的訴求跟價值幾乎是一致的，但選後差異逐漸顯現出來。

徐永明說，蔡英文總統過去提出的6大勞動政見，包括縮短勞工的年總工時、扭轉勞工低薪的趨勢、支持青年與中高齡就業、立法保護非典型勞動、保障過勞與職災勞工、公平的集體勞資關係在勞權，但顯然在昨天的談話中，蔡總統對勞基法已經有定見，甚至不認為勞基法的修法過程和內容是有問題的，這也讓他們認為，當天在總統府進食抗議沒有撤離去見蔡總統是正確的決定。

徐永明說，蔡總統也許會看到時代力量與民進黨在立法院的衝突和差異，但時代力量是用在立法院僅有的席次來實現他們所謂的台灣價值，希望蔡總統從這個角度來理解和看到時代力量跟執政黨的互動。

徐永明強調，時代力量所堅持的這些價值也都是民進黨當初所認為的台灣價值，但是選後民進黨在這塊已經妥協太多，即便蔡總統認為慢慢走來支持者會諒解，但擁有這麼大的行政權和立法權，到底台灣價值是怎麼被實踐、被呈現出來，選民是會看清楚的。