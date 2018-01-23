民進黨與柯P還是盟友嗎？蔡總統這樣說

2018-01-23 00:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



台北市長柯文哲還是民進黨的盟友嗎？蔡英文總統今天接受媒體專訪時說，柯市長確實說了有一些話做了一些事情，民進黨支持者是覺得有一些不舒服啦，但是柯是以市長的角度看問題，跟一個國家整體的角度看問題，那本來就會有落差，柯文哲必須對台灣價值這件事再一次確認，讓民進黨支持者覺得柯是一個可以一起作戰的人。

蔡總統說，她想柯市長是一個很聰明的人，柯也很希望就是說2014年支持他的民進黨的支持者能夠繼續支持他，她覺得柯市長也應該知道民進黨支持者對柯的期待，她也覺得柯應該某種程度，柯必須做的事情，就是對台灣價值的這件事情再一次的確認，讓民進黨的支持者覺得說柯是一個可以一起作戰的人。

何謂台灣價值的再一次確認？蔡總統說，她相信它有很多不同的定義，也很多的不同的感受的問題，那柯市長應該是很聰明的人，他應該知道怎麼做了。

感受到民進黨支持者對柯文哲的強烈反彈嗎？蔡總統說，其實也還好，有不舒服也有反彈，民進黨人都會從一個大局的角度來考量問題，但是她相信柯市長也知道說，民進黨的支持者尤其是在2014年投票給他的支持者對他的期待在哪裡