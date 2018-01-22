大陸會打台灣嗎？ 蔡總統：沒有人會排除這個可能性

2018-01-22 23:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統。聯合報資料照 分享 facebook 蔡英文總統今天表示，處理兩岸關係上面有三個關鍵，一是總統有沒有堅定的意志，二是政府有沒有抗壓的能力，三是人民是不是在這件事情上是團結的？這三件事情是關鍵。

蔡總統今天接受媒體專訪，她提及處理兩岸關係的三個關鍵，她說，千萬不要小看這個總統（指她）的意志，那總統必須要替這個國家堅持應該有的堅持，有時候不必要的妥協，反而不會給我們帶來更多的空間跟彈性，我們從過去的例子，也可以看得出來這樣的情況。

對於政府必須有抗壓的能力，蔡總統舉觀光為例表示，中國確實在她上任以後是把來自中國大陸的觀光客人數減少，但是整體的觀光還是往上成長。至少是三成以上觀光客減少的情況下，台灣還可以成長，這表示這個政府是有抗壓的能力，同樣的道理，韓國也是一樣受到中國的這種抵制薩德系統，韓國現在也在研究台灣如何去抗壓，台灣也去開展了新南向政策，和東南亞、南亞國家在經貿有更進一層的關係，我們的政府面對來自中國的抵制跟壓力的時候，「我們會找出我們的方法來抗壓。」

主持人追問，台北和北京之間的談判完全終止了嗎？蔡總統說，要看你的談判是什麼意思，雙方的溝通應該還是有的，因為溝通可以減少誤判，因為一旦發生誤判，對雙方來講都不好，所以雙方在某一種層次跟某一種範圍之內，其實雙方還是有溝通的存在；那至於你講的談判，就是正式的這種談判，我們必須要注意，我們不能為談判而談判，也不能夠為了談判，去接受我們不能接受的條件或者是政治前提。

主持人進一步追問，「你覺得中國會打台灣嗎？」蔡總統說，沒有人會排除這個可能性，就要看他的決策者，是不是一個理性的決策者，兩岸問題已經不是只有兩岸之間的問題，它是一個區域的問題，你從區域來考量的話，任何理性的決策者，這種開啟戰端是不是一個選項，自己要很小心的去斟酌。

蔡總統說，在國際政治裡面或者在兩岸關係的處理上，任何的決策都要計算它的成本，所以她才會講說，理性的決策者都會計算一下它的成本。處理兩岸關係的第三個關鍵就是在於人民的團結。台灣人團結的基礎在哪裡，在面對中國大陸的時候

團結的基礎在於，我們對民主對於自由的堅持，對於我們國家安全的堅持，這些都是我們的我們團結的基礎，如果中國大陸持續的打壓我們的話，他會讓台灣人更團結所以我覺得當中國大陸覺得施壓力給台灣台灣就會屈服的話，可能他自己也要算一下，反而會讓台灣人更團結。

對於台灣有無能力自造潛艦？蔡總統說，試試看，應該還有一些需要突破的，但是只要我們持續的努力，相信有一些障礙是可以一樣一樣來排除。現在還在設計研發的階段，我們是有些關鍵的技術及問題要去解決，但假以時日，我們應該有這個能力。