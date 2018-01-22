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蔡總統上任一年八個月 哪件政績完成最高興？

2018-01-22 23:16聯合報 記者林敬殷╱即時報導

蔡英文總統上任一年八個月，對哪一件政績的完成最高興？蔡總統今天接受媒體專訪時表示，沒有一件政績的完成，你會是高興，一個執政者絕對不會在一件事情完成的時候心裡是高興的，他一定是一個帶著很嚴肅的心情來面對這個事情完成之後所要處理的下一波問題，所以對她來講，只是一關一關一件事情一件事情，我們要這樣子去做。

蔡英文
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